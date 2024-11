Site faz lista de destinos com hotéis mais econômicos para a alta temporada Cidades da América do Sul se destacam com diárias mais econômicas, variando de R$478 a R$638 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/11/2024 - 17h23 (Atualizado em 25/11/2024 - 17h23 ) twitter

Curitiba lidera o ranking doméstico e Montevidéu o internacional Foto: Divulgação

Um relatório feito recentemente pelo KAYAK, site especializado em plataformas buscadoras de viagens, mostra que no top 5 destinos nacionais, os preços médios das diárias para hospedagem variam de R$258 a R$400 durante a alta temporada. Curitiba leva o primeiro lugar no ranking. A maioria dos destinos com as tarifas mais acessíveis está no Sul e Sudeste.

Já no top 5 internacional, cidades da América do Sul se destacam com as diárias mais econômicas, variando de R$478 a R$638, como Montevidéu, Santiago e Buenos Aires. Portugal aparece como opção para férias europeias, com diárias médias de R$501 em Porto e R$685 em Lisboa.

“O planejamento cuidadoso ao selecionar as acomodações pode elevar sua experiência de viagem, tornando-a mais confortável e agradável. Nossa plataforma oferece diversos filtros, incluindo quantidade de hóspedes, nota do local e comodidades, permitindo que os viajantes encontrem facilmente as melhores opções para atender às suas necessidades e orçamento”, comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Seja para passar o Natal em família ou criar memórias com os amigos na virada do ano, o fato é que esta é uma época movimentada, com isso, os preços de voos e hotéis podem variar bastante. Para ajudar o viajante a preparar o bolso, o relatório Check-in para Sua Viagem: Verão 2025* do KAYAK identificou os melhores momentos para viajar durante as festas.

‌



“Em viagens domésticas, recomendamos com base em nosso relatório, o check-in em um hotel no dia 20 de dezembro. Isso porque a data apresenta uma tarifa média de R$636 por noite, sendo a mais baixa até o dia 28 de dezembro”, avalia Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Vedovato observa outro cenário para destinos internacionais. “Fazer o check-in na véspera do Natal, dia 24 de dezembro, pode oferecer os custos mais baixos para estadias no período analisado, com um preço médio de R$1.286, comparado a três dias antes, quando o preço é de R$1.507”.

‌



Para auxiliar o viajante, o KAYAK pesquisa centenas de sites para ajudar o viajante a encontrar e reservar a hospedagem ideal . Além disso, o buscador preparou 4 dicas para tornar a hospedagem protagonista da viagem:

1 - Não subestime o conforto e bem-estar. Durante uma viagem é comum passar pouco tempo dentro do quarto de hotel, mas esse tempo tem um papel essencial no descanso e recuperação para o próximo dia;

‌



2 - Estude a região para uma localização estratégica. Essa escolha pode influenciar diretamente na gestão de tempo durante a viagem, afinal, estar próximo das atrações turísticas, restaurantes e transporte público pode tornar a experiência mais prática e econômica;

3 - Quem não gosta de um bom custo-benefício? A hospedagem muitas vezes é uma das principais despesas em uma viagem. Encontrar uma oferta que se ajuste ao orçamento e, ao mesmo tempo, atenda às expectativas de conforto e localização, é importante para otimizar os custos. Por isso, utilizar os filtros que o KAYAK disponibiliza pode tornar a escolha mais inteligente;

4 - Verifique o que outras pessoas estão dizendo daquele local. No KAYAK é simples consultar as avaliações de outros viajantes, o que torna mais fácil escolher um lugar que atenda às expectativas. A leitura de reviews ajuda a evitar surpresas desagradáveis e proporciona uma ideia mais clara do que esperar do local.

Metodologia

O relatório “Check-in para sua Viagem: Verão 2025” é baseado na análise de buscas feitas no site KAYAK.com.br e marcas associadas entre 01/03/2024 e 31/08/2024 para viagens entre 01/12/2024 e 31/01/2025, definido como período de verão, e de 20/12/2024 e 05/01/2025, definido como período de final de ano. Os dados ano a ano são baseados na comparação dos dados das mesmas buscas e períodos de viagem do ano anterior.

Todos os preços dos hotéis apresentados são médias ponderadas das tarifas por noite.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.