SKY Airline conquista novamente a classificação máxima em segurança operacional Desde 2021, aérea chilena mantém a mais alta distinção de sete estrelas no ranking da renomada avaliadora de produtos e segurança das companhias aéreas no mundo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/11/2024 - 16h15 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

SKY se consolida como líder em segurança, tanto no Chile quanto no Peru Divulgação

A SKY Airline foi reconhecida com a classificação máxima de 7 estrelas em segurança operacional pela AirlineRatings.com, uma das principais avaliadoras globais de segurança, proteção e eficiência aérea. Esse reconhecimento posiciona a companhia como líder em segurança nos mercados chileno e peruano, destacando-se como a única a alcançar este feito no Chile.

“Este reconhecimento reafirma nosso compromisso com os mais altos padrões de segurança a nível global. Nossa frota moderna, eficiente e ambientalmente responsável, aliada a rigorosos protocolos de segurança, garante aos nossos passageiros uma experiência de voo confiável e segura”, afirmou José Raúl Vargas, diretor de operações da SKY.

A AirlineRatings.com realiza avaliações abrangentes de companhias aéreas com base em diversos fatores-chave, incluindo resultados de auditorias da IATA, histórico e implementação de medidas de segurança. No caso da SKY, destacam-se o histórico de segurança sem acidentes e a capacidade de executar rigorosos protocolos e medidas de proteção para passageiros e colaboradores.

“Com uma frota moderna, cuja idade média é de 4,1 anos, a SKY não apenas cumpre os padrões internacionais de segurança, mas os supera. Como companhia aérea, continuaremos investindo na melhoria de nossos protocolos e na capacitação de nossa equipe, sempre priorizando a segurança de nossas operações e o bem-estar de nossos passageiros”, acrescentou o executivo.

‌



Outros reconhecimentos

Além do reconhecimento pela AirlineRatings.com, a SKY também foi premiada em junho deste ano no ranking da SKYTRAX, sendo eleita pela quarta vez como a “Melhor Companhia Aérea Low Cost da América do Sul” nos World Airline Awards, considerados os Oscars da aviação.

A SKY também mantém a certificação IOSA (International Operation Safety Audit) para suas operações no Chile e no Peru. A IOSA é considerada a auditoria de segurança operacional mais rigorosa do mundo, concedida pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.