SKY Airline lança promoções para que brasileiros aproveitem a temporada de neve no Chile A companhia aérea oferecerá passagens para a capital chilena com preços a partir de R$ 797 ida e volta, incluindo impostos. Condição especial chega a 35% de desconto Luiz Fara Monteiro 20/08/2024 - 17h10



Companhia Low Cost faz promoção em tarifas para o Chile Divulgação

A SKY Airline, companhia aérea reconhecida como a melhor low cost da América do Sul, tem promoções imperdíveis para os brasileiros que querem aproveitar a neve no Chile. A empresa lançou uma série de descontos e condições especiais para voos do Brasil para Santiago, que possui atrações nevadas a poucos minutos do centro da cidade. As tarifas promocionais com 35% de desconto oferecidas pela companhia aérea começam em R$ 797, incluindo taxas, para viajar de ida e volta à capital chilena saindo do Brasil.

Conhecida por ser um excelente centro comercial e também por oferecer passeios culturais, como museus e uma ampla oferta gastronômica, a capital chilena está repleta de atrações para quem deseja desfrutar de férias inesquecíveis. As opções vão desde passeios em estações de esqui e snowboard para iniciantes e turistas mais experientes, até opções de hotéis com spas e culinária completa.

Para quem já está planejando a próxima viagem, Valle Nevado pode ser uma ótima opção, sendo uma das maiores estações de esqui da América do Sul, localizada a apenas 46 km a leste de Santiago.

Na mesma linha, o Parque Farellones oferece várias atrações para famílias e turistas que estão começando a praticar esportes como esqui e snowboard, sendo outra opção a considerar.

‌



Por sua vez, Portillo, uma das estações mais antigas do Chile, está mais distante da capital e oferece algumas opções de resorts. Além disso, lá se encontra a famosa Laguna del Inca, cujas águas possuem uma bela cor azul esmeralda, tornando a paisagem ainda mais impressionante.

Por fim, o Vale do Maipo, uma das regiões mais conhecidas do Chile por seus vinhos, abriga vinícolas famosas como Concha y Toro, Cousino Macul e Santa Rita, onde é possível realizar até mesmo tours.

‌



Alguns exemplos de ofertas da semana de 19 a 22 de agosto:

Com o objetivo de incentivar mais turistas a viajar e aproveitar a temporada de neve no Chile, a companhia aérea oferecerá descontos de até 38% para voar a Santiago saindo de diferentes pontos do Brasil. As ofertas estarão disponíveis até quinta-feira, 22 de agosto, válidas para voar entre 22 de agosto e 31 de dezembro de 2024.

‌



*As ofertas são para voos de ida e volta, incluindo taxas. Mais informações no site da SKY Airline: www.skyairline.com/pt/brasil

Sobre a SKY Airline

SKY é uma companhia aérea chilena de baixo custo com 22 anos de história. Está presente em 9 países das Américas, graças às operações nacionais e internacionais de suas filiais no Chile e no Peru, com as quais já transportou mais de 55 milhões de passageiros até hoje. A companhia possui uma frota de aviões Airbus A320 e A321. As aeronaves com tecnologia NEO da SKY permitem maior eficiência de combustível, reduzindo a intensidade das emissões da empresa.

Em 2024, foi reconhecida como a segunda frota mais nova da América do Sul pela CH-Aviation, plataforma de inteligência especializada na indústria aérea. Além disso, no mesmo ano, foi categorizada como a melhor companhia aérea low cost da América do Sul pela quarta vez, pela Skytrax, organização que visa melhorar a qualidade da experiência de viagem dos passageiros. Em 2023, recebeu o prêmio nacional de satisfação do cliente no Chile, na categoria Companhias Aéreas.