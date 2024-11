SKY Airline registra aumento de 21% no número de passageiros durante o inverno Companhia registrou um aumento significativo em relação ao número de passageiros transportados em 2023 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/11/2024 - 17h25 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h25 ) twitter

A rota de maior crescimento foi Florianópolis-Santiago, que subiu de mais de 31 mil para mais de 45 mil pessoas transportadas Foto: Divulgação

A SKY Airline registrou um aumento significativo durante a Temporada de Neve, que ocorreu entre os meses de junho e setembro. A análise comparou os anos de 2023 e 2024, período no qual a companhia aérea aumentou seu número de passageiros transportados em 21% entre o Brasil e o Chile, confirmando sua consolidação no país.

Segundo dados da empresa, durante a temporada de neve, a rota de maior crescimento foi Florianópolis-Santiago, que subiu de mais de 31 mil para mais de 45 mil pessoas transportadas, representando um aumento de 44%. Da mesma forma, outra rota com crescimento significativo foi Rio de Janeiro-Santiago, que cresceu 24% este ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, passando de mais de 49 mil passageiros para mais de 61 mil.

Ainda assim, a rota preferida dos brasileiros durante a Temporada de Neve foi São Paulo – Santiago, por onde se deslocaram mais de 77 mil passageiros, 21% a mais do que no mesmo período de 2023, quando viajaram mais de 63 mil.

“Durante o ano, lançamos três novas rotas, criamos um aplicativo em português e preparamos várias promoções e descontos para que a Temporada de Inverno ganhasse visibilidade no Brasil, permitindo que os brasileiros pudessem aproveitar os centros de esqui e todas as atividades relacionadas à neve. Hoje podemos dizer que foi um sucesso, pois conseguimos transportar mais de 514 mil passageiros entre o Chile e o Brasil, 21% a mais do que no ano passado. Esses dados mostram como estamos conseguindo nos consolidar nesse mercado, que é um dos mais importantes da América Latina e onde tínhamos como objetivo aumentar nossa presença este ano”, afirma Franco Chaparro, gerente de Vendas da SKY.

Além da quantidade de passageiros transportados, o número de voos operados pela companhia também mostrou resultados positivos. Durante a Temporada de Neve, a SKY operou mais de 3.200 voos entre os dois países, um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado, quando registrou mais de 2.500 trechos.

A rota de maior crescimento operacional foi Florianópolis-Santiago, onde a companhia aumentou 44% seus voos, passando de mais de 180 para cerca de 270 durante esses meses. Da mesma forma, outra rota que teve um reforço foi São Paulo-Santiago, onde o número de voos aumentou de mais de 370 para 480, o que representa um incremento de 28%.

Esse crescimento faz parte da estratégia da companhia para expandir sua presença no território brasileiro a partir dos diferentes países onde opera, destacando os atributos de uma companhia aérea low-cost que investe na qualidade de suas aeronaves para oferecer a melhor experiência de voo aos seus passageiros. Com uma frota de aeronaves Airbus 320 e 321 neo de última geração, modelos mais sustentáveis e eficientes, a empresa também se destaca pelo conforto, a comodidade e a segurança prioritária para os passageiros.

