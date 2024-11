Sky dá três conselhos para um feriado inesquecível em Santiago Para o fim de semana prolongado de 15 de novembro, a SKY Airline oferece três dicas para aproveitar uma estadia incrível na capital do Chile Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 16h12 (Atualizado em 31/10/2024 - 16h12 ) twitter

Santiago do Chile: dicas para o fim de semana prolongado Divulgação Sky

O feriado de 15 de novembro se aproxima e, com ele, surge a oportunidade perfeita para uma escapada de três dias antes do final do ano. A poucas horas do Brasil, o Chile é um destino ideal para desfrutar de alguns dias de descanso, com sua rica cultura, paisagens deslumbrantes e renomadas vinícolas.



Nesse contexto, a SKY Airline se destaca como uma das melhores opções para visitar o país vizinho, oferecendo voos diretos de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Florianópolis para Santiago a preços muito acessíveis, proporcionando uma experiência de viagem prática e confortável desde o embarque.



Para aproveitar ao máximo esses dias de relaxamento, a companhia aérea apresenta três conselhos para desfrutar do melhor de Santiago, Valparaíso e das vinícolas locais.



Dia 1: Santiago – História e Vista Panorâmica

‌



No primeiro dia, explore o coração histórico de Santiago. Comece pelo Palácio de La Moneda, onde você poderá acompanhar a famosa troca de guarda. Em seguida, visite a Plaza de Armas para ver a Catedral Metropolitana e o Museu Histórico Nacional, que oferecem uma visão fascinante da cultura chilena.



À tarde, suba o Cerro San Cristóbal e aprecie as vistas panorâmicas da cidade e da Cordilheira dos Andes. Para terminar o dia, jante no encantador Bairro Bellavista, conhecido por sua animada vida noturna e restaurantes com pratos típicos chilenos.



‌



Dia 2: Vinícolas do Vale do Maipo



Aproveite o segundo dia para fazer um tour pelo Vale del Maipo. Algumas das vinícolas mais famosas da região, como Concha y Toro e Undurraga, oferecem visitas guiadas com degustação. Para quem aprecia vinhos de qualidade e deseja aprender mais sobre a produção local, esse é um passeio imperdível.



‌



Dia 3: Valparaíso e Viña del Mar – Encanto Costeiro



No último dia, faça uma viagem a Valparaíso, uma cidade conhecida por suas casas coloridas e grafites. Explore o Cerro Alegre e o Cerro Concepción, e utilize os funiculares para desfrutar das incríveis vistas da cidade.



Depois, siga para Viña del Mar para relaxar à beira-mar. Conhecida como a “Cidade Jardim”, Viña oferece atrações como o famoso Relógio de Flores e praias como a de Reñaca.



“Criamos essas dicas com o objetivo de oferecer uma experiência completa e inesquecível no Chile, para que os brasileiros possam descobrir todas as atrações que o país vizinho tem a oferecer, além dos famosos centros de esqui e do turismo de inverno. Com isso em mente, a SKY reforça sua acessibilidade de preços e rotas partindo de várias cidades do Brasil durante todo o ano. Em novembro, oferecemos 37 opções de voos semanais entre os dois países, garantindo uma viagem acessível e conveniente para todos”, explicou Franco Chaparro, gerente de vendas da companhia aérea.

