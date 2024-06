SKY é reconhecida pela quarta vez como a melhor companhia aérea de baixo custo da América do Sul

Alto contraste

Sky: melhor low cost da América do Sul DiplDOD

SKY foi reconhecida pela quarta vez como a “Melhor Companhia Aérea de Baixo Custo da América do Sul” no World Travel Awards, organizado pela agência de classificação de risco de transporte aéreo Skytrax e que são considerados os prêmios “Oscar” da indústria aeronáutica.

A premiação é resultado do processamento de 21,42 milhões de pesquisas online válidas no total, após uma análise rigorosa. Clientes de mais de 100 nacionalidades participaram da pesquisa entre setembro de 2023 e maio de 2024.Na cerimônia, realizada no prestigiado hotel Fairmont Windsor Park, no Reino Unido, Holger Paulmann recebeu o prêmio em nome da companhia aérea. “Este prêmio é muito especial, pois reflete a opinião de nossos próprios passageiros em um momento em que alcançamos um crescimento significativo, com presença em 9 países das Américas, e nos motiva a continuar melhorando nossa proposta de valor. Neste ano, lançamos nosso programa de fidelidade com o qual entregamos diversos benefícios aos nossos passageiros por voarem conosco. Vamos continuar trabalhando para nos tornarmos a companhia aérea prefe

rida na América Latina”, disse o presidente da SKY.Edward Plaisted, CEO da Skytrax, disse: “Parabenizamos a SKY Airline por esta fabulosa conquista de ganhar o prêmio de Melhor Companhia Aérea de Baixo Custo da América do Sul, e esta é a quarta vez que eles ganham este reconhecimento. Este sucesso e validação pelos clientes deve ser uma fonte de grande orgulho para a administração e equipe da SKY Airline.”Refira-se que esta é a quarta vez que a companhia aérea recebe o prémio como a melhor companhia aérea de baixo custo da região, depois de o ter conquistado em 2018, 2019 e 2022.

Sobre a SKY Airline

A SKY é uma companhia aérea chilena de baixo custo com 22 anos de história. Está presente em 9 países das Américas, graças às operações domésticas e internacionais de suas subsidiárias no Chile e no Peru, com as quais transportou mais de 55 milhões de passageiros até o momento.

Possui uma frota de aeronaves Airbus A320 e A321. Aeronaves com

a tecnologia NEO da SKY permitem a geração de eficiência de combustível, reduzindo a intensidade de emissões da empresa.

Em 2024, foi reconhecida como a segunda mais nova da América do Sul pela CH-Aviation, plataforma de inteligência especializada no setor aéreo. Da mesma forma, nesse mesmo ano foi listada como a melhor companhia aérea de b

aixo custo da América do Sul pela quarta vez, pela Skytrax, organização que busca melhorar a qualidade da experiência de viagem dos passageiros.

Em 2023, ganhou o prêmio nacional de satisfação do cliente no Chile, na categoria Companhias Aéreas.









