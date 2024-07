SKY incorpora em toda a sua frota um guia de informações em braille para passageiros com deficiência visual O guia fornece dados importantes em braille sobre a localização das saídas, como reclinar os assentos, o local dos banheiros, entre outros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2024 - 14h59 (Atualizado em 24/07/2024 - 14h59 ) ‌



SKY: guia de informações em braille para passageiros com deficiência visual Divulgação SKY

Com o objetivo de melhorar a experiência de todos os seus passageiros, desde 1º de julho, todos os aviões da SKY Airline contam com um guia de informações úteis em braille para pessoas com deficiência visual.

“Esta iniciativa visa adotar práticas mais inclusivas, melhorando a experiência e garantindo que todos possam acessar as mesmas informações sobre nosso serviço a bordo, além das medidas de segurança, que para nós são uma prioridade”, afirma Mayra Kohler, Gerente de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da SKY Airline.

A cartilha, que está disponível em braille tanto em espanhol quanto em inglês, oferece muito mais do que apenas informações de segurança. Orienta este grupo de passageiros sobre a localização das saídas e o uso do cinto de segurança, explica onde estão os banheiros, como abrir as bandejas e reclinar os assentos, entre outras instruções. A tripulação de cabine se encarregará de entregar esses guias aos passageiros com deficiência visual que os solicitarem. De qualquer forma, para aqueles que não sabem ler braille, a tripulação continuará fornecendo as instruções obrigatórias de segurança de forma verbal a todos os passageiros com deficiência visual.

A ideia de criar este guia surgiu da inquietação da comissária de bordo da SKY, Salomé Mujica, que tem um familiar com deficiência visual. “Nós sempre entregamos as informações de segurança de forma clara e próxima, mas de maneira verbal aos passageiros com deficiência visual. Após conversar com um passageiro cego que lia braille, propus à minha chefia criar um guia útil para este grupo de pessoas e hoje estou feliz que a companhia aérea tenha decidido seguir adiante com este projeto”, acrescenta.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 285 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência visual. Destas, 39 milhões são completamente cegas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 500 mil cegas e 6 milhões que possuem baixa visão.

Sobre a SKY Airline

A SKY é uma companhia aérea low cost chilena com 22 anos de história. Tem presença em 9 países da América, graças às operações domésticas e internacionais de suas filiais no Chile e no Peru, com as quais já transportou mais de 55 milhões de passageiros até hoje. Conta com uma frota de aviões Airbus A320 e A321. Os aviões com tecnologia NEO da SKY permitem gerar eficiências de combustível, diminuindo a intensidade das emissões da companhia.

Em 2024, foi reconhecida como a segunda frota mais nova da América do Sul pela CH-Aviation, a plataforma de inteligência especializada na indústria aérea. Além disso, no mesmo ano, foi catalogada como a melhor companhia aérea low cost da América do Sul pela quarta vez, pela Skytrax, organização que busca melhorar a qualidade da experiência de viagem dos passageiros. Em 2023, obteve o prêmio nacional de satisfação de clientes no Chile, na categoria de Companhias Aéreas.

