Smiles Viagens amplia catálogo esportivo e oferece experiências para os jogos do US Open e partida de futebol americano em Londres Eventos acontecerão em Nova Iorque e Londres, respectivamente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/08/2024 - 15h14 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h14 ) ‌



Smiles Viagens: catálogo esportivo Vinicius Magalhaes

A Smiles Viagens, operadora de turismo da GOL, segue investindo para oferecer aos clientes experiências exclusivas em esporte e adicionou duas novidades em seu portfólio: ingressos para os jogos do US Open com experiência exclusiva junto ao tenista Marcelo Demoliner, e pacote completo para a partida de futebol americano em Londres, na Inglaterra.

Para o US Open, que acontece entre os dias 29 de agosto e 1° de setembro, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a Smiles Viagens oferece três opções de pacotes. O mais completo inclui ingressos para os três dias de jogos, quatro noites de hospedagem em Nova Iorque, transfer hotel/estádio/hotel, além de uma experiência personalizada de clínicas na John McEnroe Academy, uma das mais famosas e renomadas academias de tênis do mundo. As aulas serão ministradas pelo tenista Marcelo Demoliner, que conta com mais de 24 títulos na carreira, e profissionais do Tennis Route.

As sessões têm uma hora e meia de duração, com no máximo quatro jogadores por quadra. Os grupos serão separados por nível e os jogadores receberão dicas de aperfeiçoamento técnico e tático, totalmente personalizadas para o jogo. Os pacotes estão disponíveis a partir de 10x R$ 1.176,87.

Já para os amantes de futebol americano, a operadora oferece um pacote completo para a partida entre New England Patriots e Jacksonville Jaguars, no dia 20 de outubro, em Londres, na Inglaterra. A experiência inclui aéreo, três noites de hospedagem no Novotel Londres Blackfriars e ingresso para o Uper Level End Zone. A saída é no dia 17 de outubro e o valor é a partir de 10x de R$ 1.800,00.

Ambas experiências também estão disponíveis para o B2B. Para mais informações, acesse o site www.smilesviagens.com.br ou pelo canal de vendas da operadora por meio do WhatsApp (11) 97866-8303.

Sobre a Smiles Viagens:

A Smiles Viagens é a operadora de turismo do grupo GOL e Smiles. Lançada em 2023, a empresa tem como objetivo oferecer experiências exclusivas e ofertar pacotes que podem ser customizados pelos clientes. A plataforma conta com passagens aéreas, hotéis, transfers, passeios e tudo pode ser adquirido online por meio do site. Para trazer uma experiência unificada aos clientes, a Smiles Viagens traz a oportunidade do acúmulo e de milhas Smiles e o parcelamento em até 10x sem juros.