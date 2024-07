Smiles Viagens traz pacotes com 20% de desconto para viajar na baixa temporada Operadora seleciona cinco destinos com saídas nos meses de agosto a novembro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 13h45 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h45 ) ‌



Smiles Viagens: pacotes com 20% de desconto

A Smiles Viagens, operadora de turismo do grupo GOL, aproveita o período de baixa temporada - realizado entre agosto e novembro - para promover experiências para destinos nacionais e internacionais com 20% de desconto.

Além dos preços mais baratos nessa época do ano, os turistas podem usufruir de outras vantagens como restaurantes e pontos turísticos com menos filas e valores mais acessíveis para passeios e serviços. A operadora selecionou cinco destinos muito procurados pelos brasileiro para viajar que estão com boas ofertas e já disponíveis no site e canal de vendas da Smiles Viagens. As saídas são entre agosto e novembro, e todas as opções incluem hospedagem e aéreo. O pagamento também pode ser em até 10x sem juros e todos os pacotes têm a possibilidade de juntar milhas.

Uma novidade é que agora a Smiles Viagens também permite resgatar pacotes com milhas Smiles, facilitando ainda mais o acesso a experiências incríveis.

Veja abaixo a seleção:

1.Cusco (PE)

Cusco é uma cidade localizada no sudeste do Peru, no Vale de Huatanay, na região dos Andes. O local é conhecido pela sua história e arquitetura, já que foi a capital do império Inca. Além disso, lá está situado Machu Picchu, uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo.

O pacote oferecido pela Smiles Viagens conta com quatro noites de hospedagem na Casona Corrales com café da manhã. O valor por pessoa é a partir de 3.440,00 reais com a possibilidade de acumular 20.640 milhas e resgatar a partir 190.060. A saída é no dia 18 de agosto.

2. Porto de Galinhas (PE)

Porto de Galinhas é uma praia localizada no município de Ipojuca. Considerada uma das praias mais bonitas do país, é conhecida por suas águas cristalinas, areias brancas e piscinas naturais formadas por recifes de corais. A região atrai turistas de todo o mundo devido à sua beleza natural, além de oferecer uma infraestrutura turística bem desenvolvida.

A experiência da Smiles Viagens adiciona também transfer e quatro noites de hospedagem no Summerville Resort, com All Inclusive. O pacote está disponível a partir de 5.510 reais por pessoa, com a possibilidade de acumular 33060 milhas e resgatar a partir de 304.428. Além disso, o resort aceita duas crianças gratuitas até 14 anos. A saída é no dia 07 de novembro.

3.Florianópolis (SC)

Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e é conhecida por suas praias, vida noturna e qualidade de vida. A cidade possui pontos turísticos como Lagoa da Conceição, a Ponte Hercílio Luz, a Praia da Joaquina e a Praia Mole e o turismo é uma das principais atividades econômicas.

O pacote da Smiles Viagens conta com quatro noites no Hotel Porto Sol Beach . O valor por pessoa é a partir de 1.810,00 reais, com saída no dia 04 de setembro. Ainda tem a possibilidade de acumular 10.860 milhas e resgatar a partir 104.618.

4.Salvador (BA)

Salvador é a capital da Bahia e é conhecida pela sua cultura, que é uma mistura única de influências africanas, europeias e indígenas. Além disso, a capital se destaca pela sua culinária típica, praias e músicas.

O pacote contempla transfer privativo e três noites no Fasano Salvador com café da manhã. Com saída no dia 28 de novembro, o valor por pessoa sai a partir de 6.270,00 reais, com a possibilidade de acumular 37.620 milhas e resgatar a partir 362.406.

5. Montevidéu (Uruguai)

A Capital do Uruguai, Montevidéu tem uma herança cultural, refletida em sua música, literatura e dança. A gastronomia local é diversificada e famosa pelos seus vinhos e carnes, especialmente parrillas. A temperatura anual gira em torno de 17°C, com verões atingindo picos de 30°C e invernos com na média de 5°C.

A experiência da Smiles Viagens conta com transfer, três noites no hotel Own Montevideu, e dois passeios: Dia completo na Colonia del Sacramento com café no Hotel Nirvana e Tour gastronômico na cidade com almoço. O pacote está disponível a partir de 4.600,00 reais por pessoa, com saída no dia 5 de setembro. Ainda tem a possibilidade de acumular 27.612 milhas e resgatar a partir 254.150.

Sobre a Smiles Viagens:

A Smiles Viagens é a operadora de turismo do grupo GOL e Smiles. Lançada em 2023, a empresa tem como objetivo oferecer experiências exclusivas e ofertar pacotes que podem ser customizados pelos clientes. A plataforma conta com passagens aéreas, hotéis, transfers, passeios e tudo pode ser adquirido online por meio do site. Para trazer uma experiência unificada aos clientes, a Smiles Viagens traz a oportunidade do acúmulo e de milhas Smiles e o parcelamento em até 10x sem juros. Para mais informações acesse o link: www.smilesviagens.com.br ou entre em contato no 11993680450