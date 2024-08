Solojet Shares incorpora quinta aeronave em sua frota As outras quatro aeronaves Hawker da empresa têm 100% das cotas vendidas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 21h15 (Atualizado em 06/08/2024 - 21h15 ) ‌



Solojet: mais uma aeronave incorporada Divulgação Solojet

A Solojet Shares irá receber sua quinta aeronave, um Hawker 400XP, que será dedicada ao programa de compartilhamento Solojet Shares. Atualmente a empresa tem quatro jatos Hawker 400XP e um Cessna Citation X, sendo esse em regime de gestão de aeronave compartilhada e o único modelo do tipo usado nessa modalidade no país.

Todas as aeronaves da Solojet Shares estão atualmente com 100% das cotas vendidas, por isso a necessidade de incorporar mais uma aeronave. “O programa Solojet Shares é um sucesso, e cada vez mais os clientes têm sido conquistados pelo compartilhamento. Basta se preocupar com os próprios negócios e organizar a agenda, e a gente cuida do resto”, afirma André Bernstein, CEO da Solojet.

Segundo o executivo, muitos interessados se surpreendem ao descobrir que compram uma cota, mas têm uma disponibilidade de voo que vai além da fração da aeronave que adquiriu. “Como temos uma frota de aeronaves, é possível oferecer aeronaves disponíveis para voo para atender às mais diversas necessidades do cliente com mais facilidade”, explica Bernstein.

O compartilhamento de aeronaves é uma ferramenta útil para aqueles que precisam da aviação executiva para qualquer fim, seja a trabalho ou a lazer, mas não têm demanda para possuir a própria aeronave e os custos operacionais elevados que a acompanham.

Para ter sua própria aeronave, o operador deve arcar com todos eles, como manter uma tripulação, hangaragem, manutenção, seguros, entre muitas outras taxas. No compartilhamento, tudo isso é dividido entre os cotistas, o que ajuda a reduzir muito os gastos.

“Ter uma aeronave é algo caro, por isso qualquer alternativa que ajude a reduzir é muito bem-vinda. A mobilidade e o ganho de tempo, por si só, são os maiores ganhos da aviação executiva, mas é preciso investir exatamente no que vai ser usado”, explica Bernstein.

Saiba mais sobre a Solojet Aviação

A Solojet Aviação é uma empresa completa no segmento de aviação executiva. Oferece serviços de compartilhamento de aeronaves, o Solojet Shares, com aeronaves Hawker 400XP e Citation X, compra e venda, atendimento, gerenciamento de aeronaves e revitalização de interiores. Por meio de sua oficina homologada para diversos modelos de aeronaves executivas pela ANAC, é também representante de importantes marcas, como a Raisbeck Engineering e a Blackhawk Modifications, que oferecem kits para upgrades aerodinâmicos e de motores para King Air. Baseada no Aeroporto de Jundiaí (SP), se destaca por oferecer todos os serviços em um único lugar aos clientes.

