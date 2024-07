Spicejet enfrenta protestos de funcionários por não pagamento de salários Companhia de baixo custo da Índia atrasa pagamento de junho e não cumpre compromisso com fundo de previdência Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/07/2024 - 10h27 (Atualizado em 31/07/2024 - 10h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Spicejet, da índia: salários atrasados Nisarg Vyas - Wikimedia Commons

A SpiceJet, companhia aérea indiana de baixo custo com sede em Gurgaon, enfrenta dificuldades financeiras e, por isso, atrasou o pagamento dos salários do mês de junho, uma semana após a empresa não ter cumprido seus compromissos com o fundo de previdência.

Em resposta às perguntas da publicação Economic Times, a aérea, no entanto, disse que estava desembolsando salários de uma “maneira parcelada”.

De acordo com vários funcionários os salários de junho não foram creditados em dia. Não só isso, “o fundo de previdência dos últimos meses também continua sem ser creditado em nossa conta”, disse uma tripulante de cabine, solicitando anonimato.

“Os salários do mês de junho estão sendo desembolsados de forma parcelada. Até o momento, 95% dos nossos funcionários receberam seus salários de junho”, disse um porta-voz da SpiceJet , acrescentando que essa é uma prática estabelecida de desembolso de salários nos últimos quatro anos, essencialmente pós-Covid.

Publicidade

No início deste ano, foi relatado que a SpiceJet planeja cortar sua força de trabalho em 1.400 funcionários, o que representa quase 15 por cento de sua equipe total. Esta mudança é parte de medidas mais amplas de corte de custos projetadas para manter o interesse do investidor em meio a dificuldades financeiras.