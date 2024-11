Spirit Airlines pede falência Companhia americana disse que continuará operando enquanto reestrutura sua dívida Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/11/2024 - 10h03 (Atualizado em 19/11/2024 - 10h03 ) twitter

A Spirit Airlines entrou com pedido de proteção contra falência na segunda-feira, já que os prejuízos crescentes, a dívida insuportável, a concorrência cada vez maior por passageiros de companhias aéreas em busca de pechinchas e a incapacidade de se fundir com outras companhias aéreas lhe deixaram poucas opções.

A companhia aérea disse que continuará operando enquanto reestrutura sua dívida.

“Os hóspedes podem continuar a reservar e voar sem interrupção e podem usar todos os bilhetes, créditos e pontos de fidelidade normalmente”, disse em um comunicado.

Companhias aéreas e outras empresas nos Estados Unidos frequentemente pedem falência e emergem mais fortes do outro lado do processo. A maioria das principais companhias aéreas dos EUA, incluindo as três maiores — American Airlines, United e Delta — pediram falência em algum momento nos últimos 25 anos.

A declaração da Spirit, informa reportagem da CNN, disse que, como resultado de sua falência e negociações com os credores existentes, ela poderá emergir no início do próximo ano com dívidas reduzidas e maior flexibilidade financeira que “posicionará a Spirit para o sucesso a longo prazo e acelerará os investimentos, proporcionando aos hóspedes experiências de viagem aprimoradas e maior valor”. Ela acrescentou que os credores concordaram em injetar US$ 300 milhões adicionais na companhia aérea para financiar suas operações por meio do processo de falência.

Mas também é possível que a Spirit acabe sendo comprada por outra companhia aérea ou seja forçada a liquidar. Várias companhias aéreas, incluindo a American, tiveram seus ativos comprados em falência e fundidos com uma companhia aérea diferente.

O processo da Spirit revelou que ela tem quase 13.000 funcionários em tempo integral e meio período, e outros 8.000 contratados independentes e trabalhadores temporários. Ele lista o Departamento do Tesouro dos EUA como seu segundo maior credor, com os contribuintes na mira de um saldo de US$ 136 milhões em um empréstimo sem garantia. O empréstimo foi emitido em 2020 e 2021 como parte de um programa federal que forneceu subsídios e empréstimos às companhias aéreas do país para mantê-las em atividade no início da pandemia, quando a maior parte do tráfego aéreo quase parou devido a problemas de saúde. Embora a maior parte do dinheiro tenha sido distribuída como subsídios diretos, houve um total de US$ 21,2 bilhões emprestados às companhias aéreas do país também.

Nos últimos anos, a Spirit tentou duas fusões, uma com a Frontier Airlines e outra com a JetBlus, mas sem sucesso.

