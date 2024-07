Spotter Day do Aeroporto de Brasília acontece neste domingo em versão sunset 9ª edição do evento vai reunir 150 amantes da aviação para fotos a poucos metros da pista de pousos e decolagens

Spotter Day do Aeroporto de Brasília: versão sunset Felipe Menezes

O Aeroporto de Brasília vai promover neste domingo (14), a 9ª edição do Spotter Day, desta vez em edição Sunset, no fim da tarde. O Spotter Day começa às 15h30 e esta é a oportunidade que amantes da aviação e de fotografia possuem para ficar próximo a pista de pouso e decolagem. Serão 150 participantes no total, destes, 27 são de fora de Brasília, vindos do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pará, entre outros estados brasileiros.

“É empolgante participar do Spotter Day e ver como os participantes são apaixonados pela aviação. Eles identificam as aeronaves pelo barulho do motor, não desligam um segundo do Flight Radar e se empenham para fazer os melhores registros. Fazemos questão de todos os anos buscar parceiros para proporcionar o melhor evento para os spotters e fomentar essa paixão pela aviação”, diz Rogério Coimbra, diretor Comercial e de Assuntos Corporativos da Inframerica.

Outra novidade deste ano é a parceria com a concessionária de veículos V12 Motors. Ao final do evento, todos os participantes farão uma visita exclusiva a exposição permanente de automóveis antigos e customizados da loja. A exposição conta com mais de 200 carros e motos. Uma oportunidade para unir a paixão pelos aviões e carros!

O Spotter Day já se consolidada como um evento tradicional da cidade. O Aeroporto de Brasília foi pioneiro entre os aeroportos brasileiros a realizar o evento, sendo o 1º terminal aéreo do país a “abrir as portas” da área restrita para que os spotters pudessem fotografar aviões, lá em 2015. Desde então, o evento acontece anualmente, com exceção de 2021 devido a pandemia de covid-19. O Spotter Day também acontece na versão Kids, para crianças de 7 a 14 anos.

Spotter Sunset 2024

Domingo, 14 de julho, das 15h30 às 19h

