Star Alliance define novo time comercial para o mercado brasileiro Rede escolheu duas experientes executivas para comandar as operações comerciais no país

Annette Taeuber (chairwoman) e Jacqueline Conrado (co-chairwoman) (Divulgação Star Alliance)

A Star Alliance, maior aliança global de companhias aéreas, anuncia nova liderança no mercado brasileiro. A rede escolheu duas experientes executivas para comandar as operações comerciais no país.

Annette Taeuber, diretora de Vendas no Brasil das companhias aéreas do Lufthansa Group, que agrega as empresas aéreas Lufthansa e SWISS, passa a ser a nova chairwoman da aliança. Até então o cargo era ocupado por Carlos Antunes, diretor da TAP para as Américas.

Graduada em hotelaria na Alemanha, Annette retornou ao Brasil e soma mais de 30 anos de trajetória na aviação, com passagem pelas áreas operacional e de aeroportos, cargas, marketing, pricing e, agora, vendas.

Ela ocupou posições de liderança no Brasil e no Exterior, incluindo a gerência regional do Lufthansa Group e a diretoria geral para Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, a partir da base de Buenos Aires. É ainda vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha no Rio de Janeiro.

“Nosso compromisso é enfatizar aos passageiros brasileiros a conectividade global da Star Alliance, que viabiliza o acesso aos cinco continentes por meio de uma ampla malha aérea e da oferta de serviços de excelência”, comenta.

Jacqueline Conrado, por sua vez, assume o cargo de co-chairwoman. Ela é country manager da United Airlines para o Brasil desde 2019, além de porta-voz e board member.

Com uma carreira de 21 anos, Jacqueline é uma líder reconhecida por change management, inovação, experiência do cliente, forte visão empresarial e comercial, desenvolvimento de equipes e gestão de crises. É fundadora do comitê de Diversidade da United no Brasil (o primeiro comitê fora da sede, nos Estados Unidos) e cofundadora do comitê da América Latina.

Antes da United, atuou no mercado de energia, varejo, agências de publicidade e na GOL Linhas Aéreas Eventos, participando do lançamento de novas rotas na América Latina e EUA. Bacharel em publicidade e comunicação na PUC-SP, tem pós-graduação em marketing e entretenimento na ESPM-SP, MBA em marketing na FGV e certificação em gestão financeira pela Fundação Dom Cabral.

“Meu objetivo é agregar conhecimentos à aliança, em inovação e experiência do cliente, e projetar sua imagem em um dos mercados mais relevantes para nossas operações”, avalia.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi estabelecida em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global a oferecer alcance mundial, reconhecimento e serviço contínuo ao viajante internacional. Sua aceitação pelo mercado tem sido reconhecida por inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio de Liderança no Mercado Mundial de Transporte Aéreo e Melhor Aliança de Companhias Aéreas, pela Business Traveler Magazine e pela Skytrax. As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United Airlines. A rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 17.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 187 países. Outros voos de conexão são oferecidos pelo parceiro de conexão da Star Alliance, a Juneyao Airlines.









