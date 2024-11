Strelo vence desafio da Embratur e apresenta novos soluções para aeroportos Startup ganhou o edital “Brazilian Welcome Challenge”, que premia inovações para o setor aeroportuário Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 19h05 (Atualizado em 31/10/2024 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Shankar Cabus, CEO da Strelo Divulgação

A Strelo, startup que atua na transformação digital de aeroportos, recebeu mais uma chancela do trabalho que tem desenvolvido no setor. A empresa venceu o desafio “Brazilian Welcome Challenge”, promovido pela EMBRATUR - Brazilian Tourist Board e LinkLab ACATE. O edital tinha como objetivo selecionar startups capazes de trazer soluções tecnológicas e inovadoras para problemas enfrentados por turistas internacionais nos terminais brasileiros. Os participantes precisavam atender a pelo menos um dos 17 desafios propostos e a Strelo atendia 14 itens, além de propor um desafio inédito.

Entre os principais destaques nas provocações do desafio, estão soluções voltadas para orientação personalizada e informações em tempo real para os passageiros, redução dos tempos de espera, desenvolvimento de espaços de serviço, entretenimento e lazer, a integração de tecnologias avançadas entre outras exigências atendidas pela Strelo.

“Ao sermos reconhecidos por uma entidade de relevância nacional como a Embratur, além da visibilidade e aporte financeiro, ganhamos mais credibilidade e autoridade junto a parceiros e clientes, reforçando nossa posição como um player estratégico no setor de inovação tecnológica para aeroportos”, conta Shankar Cabus, CEO da Strelo.

Após a premiação da Embratur, a Strelo está focada em transformar esse reconhecimento em mais entregas de valor e inovações tecnológicas. O próximo passo é a realização de uma Prova de Conceito (POC) no Aeroporto de Salvador, onde a empresa desenvolve uma solução tecnológica voltada para o atendimento e localização de passageiros dentro do aeroporto.

‌



Paralelamente, a marca lança novos produtos de alta demanda no setor: um sistema integrado de gestão de reservas e um sistema de recompensas, que ajudarão a aumentar a eficiência operacional e o engajamento dos passageiros, e consequentemente mais resultados financeiros.

“A parceria com a Embratur já abriu portas para novos diálogos no setor e gerou oportunidades de negócios no Aeroporto de Salvador, nosso cliente desde 2023, com um novo projeto em fase de prova de conceito, mas com grande potencial de continuação e revolução nos aeroportos”, conclui Shankar.

‌



Crescimento do Mercado

A Strelo tem impulsionado o crescimento da adesão de tecnologias na experiência de passageiros nos aeroportos. Segundo estudo da Amadeus os Aeroportos da América Latina planejam aumentar em mais de 17% os investimentos em tecnologia nos próximos 12 meses, sendo o aprimoramento da experiência dos passageiros (66%) o segundo foco de investimento mais mencionado, ficando atrás apenas de migrar para a nuvem (73%).

‌



“O mercado precisa enxergar a tecnologia como o pilar estratégico que impulsiona a evolução no setor aeroportuário. O turista 5.0, além de ser conectado e exigente, valoriza experiências integradas, personalizadas e sem atritos, e isso só pode ser oferecido por meio de uma abordagem tecnológica robusta e visionária. No entanto, não se trata apenas de adotar ferramentas digitais de forma pontual, mas de construir um ecossistema “figital” – uma fusão eficaz entre o físico e o digital, que transforma a maneira como os aeroportos operam e interagem com seus passageiros”, finaliza o fundador da Strelo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.