Surge outro denunciante ligado à Boeing, alegando que foi demitido por levantar preocupações Um mecânico subcontratado que trabalhou no 787 Dreamliner alegou sofrer retaliação após levantar preocupações sobre o trabalho que observou no avião

Boeing 787 Dreamliner Aldo Bidini - Wikimedia Commons

Um mecânico subcontratado que trabalhou no 787 Dreamliner da Boeing Co. alegou que sofreu retaliação após levantar preocupações sobre o trabalho que observou no avião, de acordo com uma declaração de advogados que o representam como denunciante.

Segundo reportagem da Time, Richard Cuevas afirmou ter observado “práticas de fabricação e manutenção abaixo do padrão” na antepara de pressão dianteira do 787 — uma peça em formato de domo localizada no nariz do jato e que é essencial para manter a pressão da cabine, de acordo com uma declaração dos advogados Debra Katz e Lisa Banks.

Em 2023, Cuevas foi contratado por uma empresa de pessoal de aviação para fazer trabalhos de reparo para a Spirit AeroSystems Holdings Inc. em um hangar da Boeing em Everett, Washington, e mais tarde em um fornecedor da Spirit. Ele alegou que testemunhou furos sendo perfurados incorretamente na antepara do 787 de uma forma que se desviava das especificações de fabricação da Boeing. As mudanças foram feitas sem a permissão da Boeing, disseram os advogados.

A Boeing disse em uma declaração que as alegações foram relatadas anteriormente e investigadas minuciosamente. A análise mostrou que os problemas levantados não representaram preocupações de segurança e foram abordados, disse a empresa, acrescentando que não está envolvida nas decisões de pessoal dos subcontratados.

A “mudança não autorizada” fez com que os fixadores não se encaixassem corretamente nesses buracos, “prejudicando seriamente a integridade da aeronave”, disseram seus advogados em uma denúncia apresentada à Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA, que foi tornada pública na quarta-feira. Suas alegações também foram apresentadas em uma queixa separada apresentada à Administração Federal de Aviação.

Cuevas afirmou que a Spirit o demitiu em março de 2024 depois que ele relatou os problemas internamente, primeiro com a Spirit e depois com a Boeing. Ele estimou que os supostos problemas que observou podem afetar até uma dúzia de aviões, de acordo com a declaração de seus advogados.

“Nossa liderança está ciente das alegações e investigando o assunto”, disse o porta-voz do Spirit, Joe Buccino, em comunicado. “Encorajamos todos os funcionários da Spirit com preocupações a se manifestarem, seguros de saber que estarão protegidos.”

As alegações são as mais recentes de uma série de alegações que sinalizam preocupações sobre as práticas de fabricação da Boeing ou de seus fornecedores. No início deste mês, um inspetor de qualidade da Boeing alegou que a empresa manipulou mal e perdeu centenas de peças defeituosas do 737 Max.

A FAA recebeu mais de 11 vezes mais denúncias de denúncias de Boeing nos primeiros cinco meses deste ano em comparação com todo o ano de 2023. O aumento ocorreu depois que um painel da fuselagem explodiu um jato Boeing em pleno voo em janeiro.

A Boeing também incentivou os funcionários a submeterem questões de segurança a um programa interno chamado “Speak Up”.

Cuevas lutou para encontrar trabalho na área de Everett após sua demissão e teve que procurar emprego fora do estado de Washington, de acordo com a denúncia da OSHA.









