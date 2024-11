Sustentabilidade, inovação e ambiente competitivo serão temas da próxima conferência anual do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latine e Caribe Falta um mês para o evento que este ano acontece em Guadalajara, no México Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/10/2024 - 16h10 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h10 ) twitter

O Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC) realiza entre os dias 10 e 12 de novembro a Assembleia e Conferência Anual de ACI-LAC (ACI-LAC Annual Assembly Conference & Exhibition), o mais importante evento para o mercado aeroportuário da região. O encontro, que tem como anfitrião o Grupo Aeroportuário del Pacífico (GAP), vai reunir as principais autoridades, diretores de aeroportos de todo o mundo e especialistas em aviação para discutir os temas em destaque atualmente na indústria aeroportuária. Sob o tema “Fundamentos para o crescimento aeroportuário: sustentabilidade, inovação e ambiente competitivo”, os palestrantes compartilharão experiências sobre o momento das concessões aeroportuárias, as tendências para oportunidades comerciais no ecossistema dos aeroportos, a regulação do transporte aéreo na região e os desafios do setor diante das mudanças climáticas.

É possível acessar a programação completa do evento clicando aqui.

Na abertura da conferência estarão presentes o diretor-geral de ACI World, Justin Erbacci, Rafael Echevarne, diretor-geral de ACI-LAC, Mónika Infante, presidente do Conselho de Administração de ACI-LAC e Raul Revuelta, CEO de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Em seguida, Infante, que também é CEO de AERODOM, e Revuelta participarão do primeiro painel da conferência, em que CEOs de importantes operadores aeroportuários latino-americanos vão trazer os principais temas que afetam o setor na atualidade. Com eles estarão ainda Natali Leal, CEO de OPAIN e Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners.

O potencial dos aeroportos regionais

‌



Um dos painéis da conferência, cujo tema é o potencial dos aeroportos regionais, vai abordar as perspectivas para a aviação regional na América Latina, como as aeronaves de última geração adequadas para as rotas regionais, as companhias aéreas com perfil de atuação neste mercado e a relação entre o turismo e a aviação regional na região.

Ao fim da conferência, durante a Cúpula dos Aeroportos Regionais do Caribe, no dia 12 de novembro, o tema será ampliado em discussões sobre o desenvolvimento da infraestrutura dos aeroportos, o planejamento de negócios aeroportuários e o aumento da conectividade na região do Caribe.

‌



O diretor-geral de ACI-LAC, Rafael Echevarne, destaca as expectativas para a principal conferência do setor aeroportuário da América Latina e Caribe:

“ACI-LAC se prepara para mais um ano de debates, trocas de experiências e relatos de boas práticas dos principais integrantes do mercado aeroportuário da América Latina e Caribe. Nosso foco em 2024 é compreender como nossos membros estão atravessando os desafios de nosso tempo usando a inovação como motor de desenvolvimento de forma sustentável em um ambiente competitivo. Estamos certos de que essa discussão é importante para elevar os padrões do setor aeroportuário na região”, comentou Rafael Echevarne.

‌



Sobre ACI-LAC

ACI-LAC é o escritório regional do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International) que representa os interesses dos operadores aeroportuários na América Latina e no Caribe. Atualmente, conta com 86 membros que operam mais de 340 aeroportos em 42 países e territórios na região da América Latina e Caribe.

www.aci-lac.aero

ACI-LAC Annual Assembly Conference & Exhibition 2024

10 a 12 de novembro | 9h

LOCAL: Expo Guadalajara – Av. Mariano Otero #1499, Colonia Verde Valle Guadalajara, Jalisco México

