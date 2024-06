Sustentabilidade na aviação: Turkish Airlines lança marca "Tomorrow On-Board"

Alto contraste

A+

A-

Turkish Airlines: sustentabilidade na aviação (Divulgação Turkish Airlines)

A Turkish Airlines, a companhia aérea que voa para mais destinos do que qualquer outra, lançou sua marca de sustentabilidade “Tomorrow On-Board” em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, com um evento especial no hub da companhia, no Aeroporto de Istambul. Alinhado com o “Tomorrow On-Board”, o evento contou com uma exibição de produtos e serviços sustentáveis a bordo, juntamente com uma mostra de itens feitos a partir de peças de aeronaves reutilizadas.

O “Tomorrow On-Board” irá atuar como marca central que orientará todas as práticas sustentáveis e esforços de comunicação da Turkish Airlines. Com isso, a marca representa a amplitude dos objetivos futuros da companhia e oferece uma visão abrangente, tanto para passageiros quanto para investidores, integrando-se à cultura corporativa da empresa. O “Tomorrow On-Board” foi desenvolvido para fortalecer a imagem da marca, fornecer uma mensagem unificada e um esquema visual consistente, comunicar de forma sistemática as ações de sustentabilidade aos investidores e assegurar que os passageiros possam, também, participar ativamente das iniciativas sustentabilidade da companhia.

Comentando sobre o lançamento, o Diretor de Investimentos e Estratégia da Turkish Airlines, Sr. Levent Konukcu, disse: “A iniciativa Tomorrow On-Board incorpora o compromisso de reduzir nosso impacto ambiental e aprimorar as práticas de sustentabilidade em todas as nossas operações para deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Através desta plataforma, enfatizamos nossa dedicação em oferecer informações e dados transparentes, garantindo que nossos esforços de sustentabilidade sejam consistentemente claros e facilmente acessíveis a todos os stakeholders.”

Em homenagem ao lançamento, a exposição intitulada “41.2607° Norte e 28.7424° Leste” traz uma curadoria de obras de arte, incluindo pinturas, esculturas e instalações de quatro artistas, e estará aberta aos visitantes por duas semanas, no Aeroporto de Istambul. As obras enfatizam o objetivo de um mundo melhor e foram criadas por artistas interdisciplinares a partir de itens como peças de uma aeronave desativada, uniformes e bolsas da tripulação de voo, carpetes de cabine e tecidos dos assentos.

Publicidade

Saiba mais sobre “Tomorrow On-Board” Tomorrow On Board.

Sobre a Turkish Airlines:

Publicidade

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

Publicidade

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.