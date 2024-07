Swissport será a empresa de handling das aeronaves na Labace 2024 Empresa estará presente a longo dos 3 dias com um estande para apresentar os serviços e os diferenciais para o mercado de aviação executiva Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 15h55 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Empresa será responsável pelo manuseio das mais de 40 aeronaves na Labace 2024 Oliver Roesler

A Swissport será mais uma vez responsável pelo handling das aeronaves que serão exibidas durante a Labace 2024, o segundo mais importante evento de aviação executiva que acontece em São Paulo entre 6 e 8 de agosto, no Aeroporto de Congonhas. Ao todo, serão mais de 40 aeronaves em exibição e cerca de 20 mil visitantes. A empresa também terá um estande na feira, para apresentar os seus serviços em solo para o segmento de aviação executiva.

Uma das maiores empresas de ground handling do mundo, a Swissport presta serviço especializado nos segmentos de serviço a passageiros, com check-in e retenção de bagagens; serviços de rampa com limpeza, carregamento, descarregamento e movimentação de aeronaves; aviação executiva com permissões de voo e sobrevoo; serviços de carga e aviação cargueira de grande porte; serviços a helicópteros; e serviços de security.

“É uma satisfação muito grande novamente participar da Labace como handler oficial. É uma operação precisa e com um espaço bastante curto de tempo, o que torna nosso trabalho um desafio”, afirma Carlos Britez, CEO da Swissport.

O mercado de aviação executiva sempre foi muito importante para a empresa ao longo do tempo em que atua no Brasil, por isso seus diretores avaliam que participar da Labace é uma grande vitrine para expor seus serviços. “Trazemos toda nossa experiência para a maior feira do segmento, e aproveitamos para convidar nossos clientes e amigos a nos encontrar em nosso estande e participar do evento mais importante da aviação executiva”, ressalta Britez.

Publicidade

A Swissport está presente no país há mais de 20 anos e em 13 dos principais aeroportos brasileiros, gerando quase 5.000 empregos diretos. No mundo, atua em 286 aeroportos e tem mais de 60 mil funcionários. Em 2023, a Swissport International AG forneceu serviços de solo aeroportuário de primeira classe para cerca de 232 milhões de passageiros de companhias aéreas e manuseou aproximadamente 4,7 milhões de toneladas de carga aérea em 115 centros de carga aérea em todo o mundo.