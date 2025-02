Synerjet e Pyka anunciam parceria para comercializar aeronaves agrícolas autônomas e 100% elétricas no Brasil Com o objetivo de reduzir os custos dos agricultores, a aeronave expande sua presença no mercado brasileiro. Synerjet planeja vender 20 unidades em 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 19h09 (Atualizado em 30/01/2025 - 19h09 ) twitter

Aeronaves agrícolas autônomas e 100% elétricas no Brasil Synerjet

A Synerjet Corp. e a Pyka (lê-se páica) anunciam uma parceria estratégica para acelerar a adoção do Pelican Spray, uma aeronave agrícola autônoma, 100% elétrica e de alto desempenho, no mercado brasileiro. A aeronave é o maior Sistema Aéreo Não Tripulado (UAS) autorizado pela Administração Federal de Aviação (FAA), dos Estados Unidos, para atividades comerciais e está pronta para atuar no Brasil em operações aeroagrícolas, sob as regulamentações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Essa solução inovadora tem como objetivo reduzir os custos operacionais para os agricultores e revolucionar o setor de aviação agrícola no país.

A Pyka, uma startup sediada no Vale do Silício, na Califórnia, está de olho no vasto potencial do mercado agrícola brasileiro. “A parceria com a Pyka não poderia ter vindo em melhor hora. Agora podemos oferecer aos nossos clientes uma aeronave inovadora, projetada para ser a mais avançada em pulverização agrícola”, destaca José Eduardo Brandão, CEO da Synerjet.

Desde a entrega de sua primeira unidade em 2021, a Pyka ampliou sua atuação com clientes ativos na América do Norte e Central e, atualmente, possui uma frota de 10 aeronaves agrícolas em operação globalmente. “Esperamos vender pelo menos 20 unidades no primeiro ano e aumentar significativamente esse número, com a previsão de que o mercado possa absorver até 100 aeronaves por ano”, afirma Mateus Dallacqua, diretor de Vendas e Inovação da Synerjet.

Ambas as empresas buscam capitalizar a posição de destaque do Brasil na agricultura global. O país é o maior produtor mundial de soja, café, suco de laranja, algodão e açúcar. Nos últimos anos, o Brasil superou os Estados Unidos, tornando-se o maior exportador de algodão do mundo.

Pyka Pelican Spray_Hero

A Pyka entregará o Pelican Spray à Synerjet com as primeiras unidades previstas para o início de 2026. As aeronaves programadas para produção em 2025 serão destinadas a clientes da Pyka nas Américas Central e do Sul. “Estamos entusiasmados em fortalecer nossa presença no mercado agrícola brasileiro por meio da parceria com a Synerjet. A expertise deles nos ajudará a expandir o impacto de nossas aeronaves em um dos mercados agrícolas mais dinâmicos e importantes do mundo”, ressalta Michael Norcia, CEO da Pyka.

Sobre o Pelican Spray

O Pelican Spray combina tecnologia avançada de pulverização com design inovador, permitindo que os agricultores apliquem produtos agrícolas com precisão e redução de deriva. A aeronave pode transportar até 300 litros de carga útil, é fornecida com cinco conjuntos de baterias intercambiáveis para garantir operação ininterrupta 24/7 e cobre até 90 hectares por hora a uma taxa de aplicação de 10 litros por hectare.

Capaz de operar à noite, a aeronave aumenta significativamente a produtividade ao dobrar a janela de pulverização e maximizar a eficiência, enfrentando pragas noturnas no momento ideal. “O Pelican melhora a eficiência das aplicações agrícolas enquanto promove práticas sustentáveis, reduzindo as emissões de carbono. A aeronave está alinhada com as metas globais de sustentabilidade para o setor agrícola,” acrescenta Brandão.

Alguns dos principais players do agronegócio brasileiro já se comprometeram a integrar o Pelican Spray em suas operações. É o caso da SLC Agrícola, uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil, que assinou um acordo para adotar a aeronave autônoma agrícola.

Para Norcia, o Pelican Spray é estratégico ao gerar valor para os produtores rurais do Brasil, país cuja produção de grãos deve crescer 10,2% em 2025 frente a 2024, segundo o IBGE, atingindo 322 milhões de toneladas. “Vamos demonstrar a versatilidade e a tecnologia avançada de nossas aeronaves nas principais feiras agrícolas do Brasil, mostrando a eficiência econômica do modelo e sua capacidade de aumentar a lucratividade dos agricultores, reduzindo significativamente as emissões de carbono”.

Sobre a Synerjet Corp.

A Synerjet é uma provedora líder de soluções em aviação, especializada em vendas de aeronaves, suporte técnico e serviços pós-venda em toda a América Latina e no Caribe. Distribuidora exclusiva da Pilatus Aircraft na região, a Synerjet também representa marcas renomadas como Leonardo e atua como revendedora premium da Honeywell, oferecendo um portfólio de aviônicos de alta qualidade. Com forte foco na expansão da aviação na América Latina, a Synerjet opera com presença regional, promove práticas ESG em suas localidades e funciona como um centro único para soluções de mobilidade aérea e terrestre, incluindo Movingjet e Wingcopter.

A Pyka está definindo o futuro da aviação segura, sustentável e econômica com aviões elétricos autônomos para proteção de culturas e transporte de cargas. A tecnologia proprietária da Pyka inclui software de controle de voo autônomo, computadores de voo, baterias de alta densidade energética, sistemas de propulsão elétrica avançados e fuselagens compostas de carbono.

