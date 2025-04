Synerjet expõe avião agrícola autônomo durante a Agrishow 2025 Pelican 2, produzido pela Pyka, é comercializado pela empresa na América Latina e promete revolucionar o setor de aviação agrícola Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/04/2025 - 15h48 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pelican 2, produzido pela Pyka Divulgação

A Synerjet Corp., referência em soluções de aviação executiva e para o agronegócio, participará da 29ª edição Agrishow 2025, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, que será realizada em Ribeirão Preto (SP) entre os dias 28 de abril e 2 de maio. A empresa exibirá os produtos oferecidos pela sua divisão Agro para a aviação agrícola e também mostrará, em exposição estática, o Pelican 2, maior aeronave agrícola autônoma do mundo e 100% elétrica desenvolvida pela Pyka.

As duas empresas assinaram contrato em janeiro deste ano para que a Synerjet comercialize as aeronaves na América Latina. “Será uma oportunidade para os visitantes da feira conhecerem de perto as qualidades e o potencial que o Pelican 2 pode oferecer ao mercado de aviação agrícola, pois trata-se de um produto que promete revolucionar o setor”, afirma Mateus Dallacqua, diretor de Vendas e Inovação da Synerjet.

O portfólio da divisão Agro da empresa tem ainda o Embraer EMB-203 Ipanema, peças de reposição e o Clube Synerjet Agro, programa de fidelidade que proporciona aos assinantes benefícios exclusivos, como preços diferenciados em peças de reposição e vantagens adicionais para otimizar as operações agrícolas. A Synerjet também estará no hangar 8 do Aeroporto Estadual Dr. Leite Lopes, em Ribeirão Preto, nos dias 30/4 e 1/5 exibindo o jato Pilatus PC-24 para potenciais clientes e interessados.

‌



Mais sobre a aeronave

O Pelican 2 combina tecnologia avançada de pulverização com design inovador, permitindo que os agricultores apliquem produtos agrícolas com precisão e redução de deriva. A aeronave pode transportar até 300 litros de carga útil, é fornecida com cinco conjuntos de baterias intercambiáveis para garantir operação ininterrupta 24/7 e cobre até 90 hectares por hora a uma taxa de aplicação de 10 litros por hectare.

‌



A parceria comercial entre Synerjet e Pyka prevê vender até 20 unidades da aeronave ainda este ano e aumentar significativamente esse número, com as primeiras unidades comercializadas sendo entregues a partir de 2026.

A Agrishow registrou público superior a 195 mil pessoas na edição do ano passado, com mais de R$ 13 bilhões em negócios gerados. A expectativa é que a feira continue a impulsionar o agronegócio brasileiro, apresentando soluções tecnológicas e promovendo negócios que fortaleçam o setor.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.