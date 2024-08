Synerjet expõe PC-12 e PC-24 durante a Labace Aeronaves fabricadas pela Pilatus são distribuídas exclusivamente pela empresa no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/08/2024 - 17h49 (Atualizado em 02/08/2024 - 17h49 ) ‌



Synerjet: PC-12 e PC-24 na Labace Divulgação Synerjet

A Synerjet vai levar para a Labace, maior feira da aviação de negócios da América Latina, seu portfólio de serviços em aviação executiva, incluindo duas aeronaves fabricadas pela Pilatus Aircraft, que é distribuída exclusivamente pela Synerjet na América Latina, o turboélice PC-12 NGX e o jato PC-24. A aeronave PC-24 que estará na Labace completou recentemente um tour promocional pela região, passando por 3 continentes, 13 países e 35 cidades, ao longo de 71 dias.

A empresa também exporá no mais importante evento de aviação da América Latina a linha de equipamentos de apoio em solo, GPUs e Starters Enercraft; a solução Airtext, sistema via satélite que permite o envio de mensagens de texto e whatsapp, uso de soluções de Moving Map e chamadas telefônicas em voo, em qualquer avião ou helicóptero; e TowPower, rebocador de aeronaves elétrico, guiado por controle remoto.

Os visitantes da Labace também terão a oportunidade de saber mais sobre a expansão de instalações da Synerjet no Catarina Aeroporto Executivo Internacional, bem como a certificação conquistada em abril para realizar manutenção em aeronaves produzidas pela Gulfstream.

“A Labace é um dos mais importantes eventos de aviação executiva do mundo, por isso vamos levar todas as nossas novidades e claro dois exemplares das nossas aeronaves da Pilatus. É um momento de reforçar a forte presença do grupo e fazer negócios”, disse Adan Fraga, Diretor de Marketing.

O estande da Synerjet é o SD12. A 19ª edição da Labace acontece entre os dias 6 e 8 de agosto no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP).

Sobre a Synerjet:

A Synerjet é uma empresa de aviação que atua na venda, suporte técnico e pós-vendas de aeronaves na América Latina e Caribe. A companhia representa alguns dos mais importantes fabricantes de aviões e helicópteros. Distribuidora exclusiva da Pilatus Aircraft na América Latina, a Synerjet também distribui aeronaves da Leonardo, em diversos países da região, sendo revendedora premium de aviônicos da Honeywell.