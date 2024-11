TAAG anuncia que vai começar a parcelar a compra de passagens aéreas Companhia angolana oferece a opção de parcelamento em até 4x para voos que partem do país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 17h48 ) twitter

A adequação tem o objetivo de facilitar o modelo de compra, principalmente do público brasileiro Divulgação TAAG

A TAAG Linhas Aéreas de Angola anuncia grande novidade ao público brasileiro. A partir do dia 25 de novembro, a companhia vai oferecer a opção de parcelamento na compra dos bilhetes aéreos em até 4x sem juros.

De acordo com o Banco Central do Brasil, no primeiro semestre de 2023, o volume de transações com cartões de crédito movimentou R$ 1,7 trilhão, tornando a modalidade preferida entre os consumidores, com mais de 8,4 bilhões de transações. Até o final de 2023, o Brasil registrou um total de 212 milhões de cartões de crédito ativos, superando a população total do país. Com esse aumento, a TAAG viu a necessidade de lançar essa nova facilidade no Brasil, atendendo a um pedido recorrente de seus clientes e se alinhando às tendências de consumo que têm se intensificado no mercado brasileiro.

A companhia tem como objetivo proporcionar uma experiência de viagem ainda mais acessível. Por isso, a TAAG implementa esta nova opção para as compras efetuadas nas agências de viagens para todos os voos que partem do Brasil. Além disso, o parcelamento estará disponível exclusivamente para a emissão de passagens com cartões brasileiros e abrange todas as rotas da companhia saindo do Brasil.

A TAAG oferece conexões para oito cidades do continente africano a partir de Luanda. São elas: Cidade do Cabo e Joanesburgo (África do Sul), São Tomé (São Tomé e Príncipe), Windhoek (Namíbia), Maputo (Moçambique), Kinshasa (República Democrática do Congo), Ponta Negra (República do Congo) e Lagos (Nigéria).

‌



Além disso, a companhia também conecta com 12 províncias de Angola e Lisboa, em Portugal. Em casos de conexão, os passageiros podem optar por conhecer Angola com um stopover de até cinco dias, facilitado pelo fato de cidadãos brasileiros serem isentos de visto para visitar Angola por até 90 dias.

Atualmente, os seus voos partem cinco vezes por semana do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em direção a Luanda, capital de Angola, às segundas, quartas, sextas, aos sábados e domingos.



