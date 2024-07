TAAG anuncia tarifas promocionais para compras com antecedência A promoção será válida para compras com 45 dias de antecedência a partir de agosto

Alto contraste

A+

A-

TAAG: tarifas promocionais Divulgação TAAG

A TAAG Linhas Aéreas de Angola anuncia tarifas promocionais exclusivas para compras de bilhetes com antecedência. Com a compra realizada a partir de agosto de 2024 e, com pelo menos 45 dias de antecedência, os passageiros podem garantir tarifas mais acessíveis para diversos destinos conectados por meio da companhia.

A companhia atualmente conecta o Brasil com 11 províncias da Angola e com oito cidades do continente africano, como Cidade do Cabo, Joanesburgo (África do Sul), São Tomé (São Tomé e Príncipe), Windhoek (Namíbia), Maputo (Moçambique), Kinshasa (República Democrática do Congo), Ponta Negra (República do Congo) e Lagos (Nigéria). Além disso, a TAAG também oferece conexões para Lisboa, Europa, com escalas em Luanda.

As tarifas da classe econômica para voos saindo de São Paulo com destino a Lisboa estão a partir de USD 750,00 e para o Rio de Janeiro, a partir de USD 1.028,00.

Atualmente a TAAG conta com cinco frequências semanais saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (São Paulo), às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. Os bilhetes poderão ser adquiridos nos canais de vendas habituais: lojas, call center, website e agências de viagens parceiras da TAAG, a partir de agosto.

Publicidade

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.