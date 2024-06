TAAG anuncia voos para o Porto no fim do ano A companhia aérea disponibiliza 16 novos serviços durante o período de Natal e Ano-Novo

TAAG: voos para o Porto Divulgação: TAAG

Com intuito de aumentar a disponibilidade de assentos a seus passageiros, a TAAG Linhas Aéreas anunciou voos especiais para Porto nas datas comemorativas do fim de ano, Natal e Ano-Novo. A inclusão da rota sazonal Luanda/Porto/Luanda acontecerá de 17 de dezembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025, e estarão disponíveis 16 serviços durante esse período.

A rota para a cidade do Porto será operada pelo Boeing 777, que possui capacidade para 293 passageiros distribuídos em três diferentes classes: Primeira Classe, Executiva e Econômica. Os preços variam de acordo com a classe escolhida: USD 910,00 + taxas na classe Econômica, USD 2.474,00 + taxas na classe Executiva e USD 4.500,00 + taxas na Primeira Classe. Atualmente, a TAAG oferece cinco voos semanais entre São Paulo (GRU) e Luanda, na Angola, operados às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos.

ITINERÁRIO DE VOOS EM DEZEMBRO:

Saídas de Luanda (LAD) com destino a Porto (OPO) acontecerão em voos noturnos, nos dias 17, 19, 20 e 21 de dezembro de 2024.

Saídas de Porto (OPO) com destino a Luanda (LAD) acontecerão em voos diurnos, nos dias 18, 20, 21 e 22 de dezembro de 2024.

ITINERÁRIO DE VOOS EM JANEIRO:

Saídas de Luanda (LAD) com destino a Porto (OPO) acontecerão em voos noturnos, nos dias 3, 4, 7 e 9 de janeiro de 2025.

Saídas de Porto (OPO) com destino a Luanda (LAD) acontecerão em voos diurnos, nos dias 4, 5, 8 e 10 de janeiro de 2025.

Os bilhetes já podem ser adquiridos nos canais de vendas habituais: lojas, call center, website e agências de viagens parceiras da TAAG.

Sobre a TAAG:

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro

