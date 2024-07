TAAG apresenta visual da aeronave Airbus A220 As aeronaves manterão os símbolos de Angola, com destaque para a palanca negra na cauda e nas asas

TAAG: novo visual Divulgação TAAG

No âmbito da sua estratégia de transformação e reafirmação da imagem de marca, a TAAG Linhas Aéreas de Angola vai aplicar os traços da sua identidade visual às aeronaves (A220 e B787 Dreamliner) encomendadas aos fabricantes Airbus e Boeing.

As aeronaves mantêm em sua decoração toda a angolanidade, destacando-se a presença da PALANCA na cauda e nas asas, e utilizando um padrão de cores inspirado no tradicional pano angolano denominado ‘samakaka’.

A primeira aeronave da frota TAAG dentro deste conceito (new livery) será o Airbus A220-300, com capacidade para 137 passageiros (12 em classe executiva e 125 na econômica), com data de entrega prevista para o terceiro trimestre deste ano.

Os passageiros e clientes da TAAG poderão desfrutar do novo Airbus A220-300 em voos locais e regionais. Esta aeronave transcenderá os céus com as cores de Angola, apresentando um visual que ilustra a ambição da TAAG em se posicionar como uma companhia aérea moderna e preferida.

Num contexto em que se aproximam desafios importantes, como a transferência da operação da TAAG para o Novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. Antônio Agostinho Neto, e as mudanças no cenário competitivo com a introdução do Mercado Único Africano de Transportes Aéreos (MUTAA/SAATM), a Companhia está implementando seu plano estratégico com o crescimento da frota e expansão de destinos, visando captar mais tráfego e fortalecer sua conectividade regional.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 11 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.