TAAG confirma participação na 36ª edição do Festuris Com estande próprio, a companhia destacará seus serviços e rotas que conectam o Brasil à África Luiz Fara Monteiro 31/10/2024 - 16h52

TAAG: participação na Feira de Gramado, Rio Grande do Sul Divulgação

A TAAG Linhas Aéreas de Angola confirma sua presença na 36ª edição do Festuris, em Gramado, Rio Grande do Sul, de 7 a 10 de novembro. O evento visa conectar marcas, destinos e pessoas, contribuindo para o desenvolvimento do turismo.



Reforçando seu compromisso com o mercado brasileiro, onde oferece várias opções de conexão entre África e Brasil, a companhia aérea destacará seus serviços em um estande totalmente personalizado na feira. Os visitantes poderão vivenciar a experiência de viajar com a TAAG. Além disso, serão enfatizadas as conexões a partir de Luanda, que atualmente incluem oito cidades do continente africano: Cidade do Cabo e Joanesburgo (África do Sul), São Tomé (São Tomé e Príncipe), Windhoek (Namíbia), Maputo (Moçambique), Kinshasa (República Democrática do Congo), Ponta Negra (República do Congo) e Lagos (Nigéria). A companhia também conecta com 12 províncias de Angola e Lisboa, em Portugal.



Atualmente, os voos da companhia partem cinco vezes por semana do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em direção a Luanda, capital de Angola, às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. Vale ressaltar que os cidadãos brasileiros estão isentos de visto para visitar Angola por até 90 dias.



No Festuris, o estande da companhia angolana ficará no número 111-1, na rua I, no Pavilhão das Araucárias.

