TAAG duplica voos semanais de carga para Nigéria, República do Congo e África do Sul Na primeira quinzena de julho, a TAAG aumentou a frequência semanal dos voos de carga na rota de Luanda, para as cidades de Lagos, Brazzaville e Joanesburgo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 09h46 (Atualizado em 23/07/2024 - 09h46 ) ‌



Para seguir sua estratégia comercial e fortalecer sua presença no mercado regional africano de carga aérea, a TAAG Linhas Aéreas de Angola duplicou os serviços regulares, agora oferecendo duas frequências semanais para Lagos (LOS) na Nigéria, Brazzaville (BZV) na República do Congo e Joanesburgo (JNB) na África do Sul.

A TAAG continua a aproveitar o potencial do cargueiro B737-800BCF (Boeing Converted Freighter), incorporado à sua frota, com capacidade para transportar até 24 toneladas de carga e acomodar até 10 paletes no formato 96x125 polegadas. Em termos de operação, a companhia agora oferecerá mais de 100 toneladas de capacidade de carga semanal na rota Luanda/Joanesburgo/Luanda, e mais de 45 toneladas na rota Luanda-Lagos-Brazzaville-Luanda.

A programação de voos regulares de carga é atualizada conforme abaixo:

A rota Luanda-Lagos-Brazzaville-Luanda passa a contar com duas frequências semanais, com saídas às terças-feiras e quintas-feiras.

A rota Luanda-Joanesburgo- Luanda passa a contar igualmente com duas frequências semanais, com saídas às quartas-feiras e sábados.

O segmento de carga é um nicho de mercado estratégico para a TAAG e tem potencializado a promoção do hub de Luanda, e do Novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, como uma referência nos canais de importação e exportação da região.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 11 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

