TAAG e Decolar anunciam tarifas especiais em passagens aéreas A promoção está disponível para voos com destino à África Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2024 - 17h57 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

TAAG anuncia tarifas especiais Divulgação TAAG

A Decolar, maior OTA (Online Travel Agency) do Brasil e da América do Sul, completou 25 anos e, para comemorar o seu aniversário, está lançando uma promoção especial em parceria com a TAAG Linhas Aéreas . A partir de 2 de setembro, os clientes poderão adquirir as tarifas promocionais exclusivas para voos com destino à África.

A oferta é válida para compras realizadas pela plataforma da Decolar em voos operados pela TAAG.

Recentemente a TAAG e a Decolar anunciaram uma parceria histórica, visando oferecer mais ligações e serviços entre América do Sul e o continente africano, além de preços mais acessíveis aos viajantes.

Atualmente, os voos da companhia partem cinco vezes por semana do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, em direção a Luanda, capital da Angola, às segundas, quartas, sextas, aos sábados e domingos. Da capital angolana, a TAAG faz conexão para diversos destinos da África, como Cidade do Cabo, Joanesburgo, Windhoek e Lagos. Em casos de conexão, os passageiros podem optar por conhecer Angola com um stopover de até cinco dias, facilitado pelo fato de cidadãos brasileiros serem isentos de visto para visitar Angola por até 90 dias.

‌



Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

‌