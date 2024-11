TAAG inicia transferência gradual de voos comerciais para o AIAAN, em Angola O processo se iniciou neste domingo (10), com a rota de Cabinda Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 20h06 (Atualizado em 11/11/2024 - 20h06 ) twitter

Companhia busca otimizar a experiência dos passageiros e posicionar Luanda como um hub regional Foto: Divulgação

A TAAG Linhas Aéreas de Angola, anunciou o início do processo de transferência gradual de suas operações comerciais de passageiros do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro para o novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN). O objetivo é oferecer um serviço mais eficiente e moderno aos seus passageiros. O processo teve início em 10 de novembro com os voos da rota Luanda-Cabinda-Luanda.

A escolha de Cabinda como a primeira rota a ser transferida se baseia no fato de ser o destino doméstico com o maior volume de tráfego de passageiros e carga. Com voos disponíveis pela manhã, à tarde e à noite, essa transferência permitirá ativar de forma permanente as diferentes equipes e sistemas operacionais do AIAAN.

Para oferecer maior flexibilidade e conveniência aos seus clientes, a TAAG disponibilizará quatro frequências diárias para Cabinda, com partidas e chegadas exclusivamente ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Os voos serão operados com uma aeronave modelo Dash 8-Q400, com capacidade para 74 passageiros.

Posteriormente, durante o mês de dezembro, a TAAG vai incorporar as rotas da região Leste (Dundo, Saurimo e Luena) e do Soyo na programação de voos a partir do AIAAN. De forma progressiva, no primeiro trimestre de 2025, a transferência das demais ligações domésticas e internacionais será concluída.

A abordagem faseada para a transferência dos voos comerciais de passageiros da TAAG para o AIAAN segue as melhores práticas internacionais de gestão de mudanças na aviação, garantindo uma transição segura, eficiente e focada na melhoria contínua do serviço ao cliente.

A TAAG está comprometida em garantir que essa transição ocorra de forma fluida, priorizando a segurança operacional e a continuidade dos serviços, a fim de assegurar o cumprimento do plano integral de viagem dos passageiros.

Ao iniciar com a rota de Cabinda, a companhia busca garantir que sua operação no novo aeroporto comece de forma sólida e segura, otimizando processos e proporcionando uma experiência positiva e confiável aos passageiros.

O acesso ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto vai ser assegurado pelo Caminho de Ferro de Luanda (CFL), pela empresa Transportes Coletivos Urbanos de Luanda (TCUL), além da opção de utilizar veículos próprios ou serviços de shuttle privados e táxis personalizados.

