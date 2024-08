TAAG Linhas Aéreas anuncia parceria com Decolar Companhia angolana firma parceria com a maior agência de viagens online do Brasil e da América do Sul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h16 ) ‌



TAAG: parceria com a Decolar Divulgação TAAG

A TAAG Linhas Aéreas anuncia uma parceria histórica com a Decolar, a maior OTA (Online Travel Agency) do Brasil e da América do Sul. A partir de agora, as passagens aéreas da companhia angolana estarão disponíveis para venda na plataforma da Decolar.

O acordo marca um importante passo no compromisso TAAG em oferecer mais ligações e serviços entre a América do Sul e o continente africano. A Decolar, que faz parte do grupo Despegar, atualmente é uma das líderes do mercado de viagens online. Com apenas um mês de operações na plataforma Decolar, a TAAG obteve um desempenho notável, evidenciando a relevância da parceria para ambas as empresas.

Além das vendas pela plataforma da Decolar, a TAAG também oferece opções nos pontos de venda habituais, como website , call center, loja, agências de viagem. Atualmente, os voos da companhia partem cinco vezes por semana do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, em direção a Luanda, capital da Angola, às segundas, quartas, sextas, aos sábados e domingos. Da capital angolana a TAAG conecta para diversos destinos da África, como Cidade do Cabo, Joanesburgo e Lagos, além da Europa.

Vale ressaltar que, para viagens de Guarulhos a Angola, os passageiros podem fazer um stopover gratuito de até cinco dias. Além disso, os cidadãos brasileiros estão isentos de visto para visitar Angola por até 90 dias.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.