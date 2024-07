TAAG Linhas Aéreas é alternativa para ir aos Jogos Olímpicos de Paris

‌



TAAG Linhas Aéreas: alternativa para ir aos Jogos Olímpicos Divulgação: TAAG

A TAAG Linhas Aéreas de Angola se torna opção ideal para os viajantes que planejam comparecer aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com conexões para a Europa via Luanda, capital de Angola, a TAAG está pronta para facilitar a viagem a um dos maiores eventos esportivos do mundo.

Partindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, os passageiros podem embarcar para Lisboa com conexão em Luanda, às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. De lá, é possível seguir para Paris. O voo de Lisboa a Paris tem duração aproximada de 2h30. De Lisboa há também a opção de viajar de trem, o que leva aproximadamente 1 dia, permitindo assim que os passageiros acompanhem os jogos de perto.

Com o intuito de reforçar o compromisso em oferecer o melhor serviço aos clientes, a companhia no início deste ano atualizou a política de bagagem. Com isso, o passageiro pode adquirir bagagem extra, sem limitação de artigos, beneficiando-se inclusive de taxas mais baixas se efetuar a compra de bagagem extra de forma antecipada, ou seja, antes da data de viagem.

Foram igualmente revistos os formatos/dimensões autorizadas de artigo pessoal, bagagem de mão e bagagem despachada (qualquer item grande que um passageiro pretende levar no seu voo no compartimento de carga do avião) para dar mais flexibilidade e opções aos viajantes.

Outros itens também passaram a ser permitidos na bagagem, como instrumentos musicais, material desportivo ou bens perecíveis, desde que respeitem os termos e condições da política de bagagem, nomeadamente restrições de formato, peso, acondicionamento, bem como a legislação aplicável do país de destino.

Saiba mais em www.taag.com

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 11 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro