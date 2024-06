TAAG marca presença em feira na Alemanha Com uma nova frota a caminho, composta por Airbus A220, Boeing 787-9 e 787-10, aérea busca implementar iniciativas para aprimorar a experiência do cliente

TAAG: feira na Alemanha (Divulgação TAAG)

A TAAG Linhas Aéreas de Angola esteve presente na Feira de Interiores de Aeronaves e Exposição de Serviços de Bordo e Catering de Viagens Mundiais (AIX) e (WTCE), evento que aconteceu de 28 a 30 de maio, em Hamburgo, Alemanha, com mais de 12.000 profissionais da indústria da aviação.

Durante o evento, a TAAG se dedicou em identificar soluções inovadoras e sustentáveis que possam agregar valor à experiência do passageiro e que estejam alinhadas com o programa de modernização de produtos da companhia.

Com a introdução da nova frota Airbus A220 e das aeronaves Boeing 787-9 em 2024 e 787-10 em 2025, a TAAG está focada em acelerar a restauração do sistema de entretenimento a bordo na frota existente e implementar outras iniciativas importantes para elevar significativamente a experiência geral do cliente.

A feira proporcionou um ambiente propício para networking e a descoberta de novas tecnologias e soluções, essenciais para a melhoria contínua dos serviços prestados pela TAAG. A troca de experiências e o contato direto com fornecedores e parceiros estratégicos permitirá à Companhia implementar avanços significativos nas suas operações.

Ao participar neste evento, a TAAG reforça o seu compromisso em se posicionar como uma companhia aérea líder na África, oferecendo um produto de classe mundial que possa estabelecer um novo padrão ouro para a aviação comercial no continente.

Sobre a TAAG

A TAAG – Angola Airlines – foi fundada em 1938 e está baseada em Luanda, capital de Angola. Por mais de 80 anos, a TAAG conecta os angolanos através de ligações domésticas e internacionais. A companhia é líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.









