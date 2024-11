TAAG participa da primeira Expo África Brasil Connect Evento em São Paulo, tem como objetivo incentivar e fortalecer as conexões entre a África e o Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/10/2024 - 04h35 (Atualizado em 24/10/2024 - 04h35 ) twitter

TAAG: evento em São Paulo Divulgação

A TAAG Linhas Aéreas de Angola estará presente na primeira edição da Expo África Brasil Connect, que acontece nos dias 25 e 26 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento visa reforçar os laços entre a África e o Brasil, promovendo a troca cultural entre os dois continentes.



A companhia, com o objetivo de fortalecer as conexões entre África e Brasil e destacar suas rotas e serviços, terá um estande na feira, onde os visitantes poderão vivenciar a experiência de viajar com a TAAG. Além disso, serão enfatizadas as conexões a partir de Luanda e as oportunidades para explorar fascinantes destinos africanos.



Com a TAAG, os turistas brasileiros podem acessar uma variedade de destinos do continente, como Cidade do Cabo, Joanesburgo, Maputo e Lagos. A companhia está comprometida em facilitar o acesso a experiências culturais, históricas e de aventura da África.



Atualmente, a TAAG conecta o Brasil a oito cidades do continente africano e a 12 províncias de Angola. Os voos partem cinco vezes por semana do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em direção a Luanda, às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos.



Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 11 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.



