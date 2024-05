TAAG realiza 1º evento com agências de viagem sediadas na República Democrática do Congo Evento reuniu 40 agentes de viagens, com o objetivo de conhecer os produtos da companhia aérea e as rotas que ela oferece

TAAG: evento com agências de viagem sediadas no Congo (Divulgação - TAAG)

No âmbito do seu modelo de atuação no mercado, e com a finalidade de alcançar maior cobertura e adesão de passageiros e clientes em nível regional, a TAAG realizou, na quarta-feira, 22 de maio, o primeiro evento com os agentes de viagem do mercado de Kinshasa, sob o tema “Voe com a TAAG”.

O evento de networking e interação, entre a Direção Comercial da TAAG e os seus parceiros, contou com a presença de mais de 40 agentes e teve como objetivo conhecer os benefícios dos produtos e serviços TAAG, assim como promover as rotas da Companhia a partir de Kinshasa, tendo Luanda como o hub que conecta o país ao mundo.

A TAAG tem diversas parcerias estabelecidas com as agências de viagem, em nível local e internacional. Com esta ação, reforça a sua visão para o desenvolvimento do “Hub Luanda”, e o seu posicionamento estratégico como principal conector entre as nações e economias do continente.

A TAAG voa para Kinshasa há mais de uma década, sendo um dos principais destinos regionais da TAAG, com indicadores crescentes de procura de mercado, sobretudo de passageiros do segmento corporativo. A rota conta, atualmente, com quatro frequências semanais, com saídas de Luanda às segundas, terças, quintas e sábados, operados por uma aeronave modelo DASH-8, com capacidade para transportar 74 passageiros, sendo 64 em classe econômica e 10 na executiva.

Sobre a TAAG

A TAAG – Angola Airlines – foi fundada em 1938 e está baseada em Luanda, capital de Angola. Por mais de 80 anos, conecta os angolanos por meio de voos domésticos e internacionais. A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho na sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

