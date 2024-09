TAAG realiza workshop com CVC para fortalecer laços na América Latina No evento, a companhia compartilhou sua história, novas rotas, estratégias e objetivos comerciais com os profissionais responsáveis pelo pós-venda do grupo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2024 - 16h50 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h50 ) ‌



TAAG: workshop para fortalecer laços na América Latina Divulgação TAAG

No âmbito de sua estratégia para expandir a presença da companhia na América Latina, na última quinta-feira (29), a TAAG Linhas Aéreas promoveu um workshop com a equipe de operações da CVC Corp, um dos maiores grupos de viagens da América Latina nos segmentos de férias, lazer, corporativo, negócios e atuação. O treinamento contou com a participação de 47 pessoas dos times de aéreo regular, aéreos grupos, canais críticos, 24x7, reembolso e parcerias.

Durante o workshop, os representantes da equipe de vendas da TAAG no Brasil, Rebecca Meadows e Cassio Torres, compartilharam com os participantes a história da TAAG, sua frota, destinos, estratégias, objetivos comerciais, abertura de novas rotas e compliance de procedimentos. Além disso, o encontro serviu como uma plataforma para obter feedback e entender melhor as interações das agências com os clientes da TAAG.

O evento se destacou como um momento único de reforço dos laços entre a Direção Comercial da TAAG e as agências de viagens, que desempenham um papel crucial no desenvolvimento dos negócios da companhia. Além disso, contou com o suporte do time de Treinamento e Produto Aéreo da CVC Corp.

No Brasil, a CVC é líder em viagens de férias e lazer com mais de 1.000 lojas em todo o país, atuando em diversos segmentos, incluindo intercâmbio cultural, consolidadora de bilhetes aéreos no segmento B2B via agentes de viagens, viagens corporativas e de lazer via agências e visual (ecoturismo, resorts e hospedagens de luxo).

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.