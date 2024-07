TAAG recebe premiação na categoria transportes e logística A 39ª edição da FILDA (Feira Internacional de Luanda) ocorreu de 23 a 28 de julho na Zona Econômica Especial (ZEE), numa iniciativa do Governo de Angola Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/07/2024 - 20h28 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

TAAG: Leão de Ouro FILDA 2024 Divulgação TAAG

No âmbito da sua participação como expositora na Feira Internacional de Luanda, a TAAG Linhas Aéreas de Angola foi distinguida com o prestigiado galardão “Leão de Ouro” FILDA 2024 na categoria “Melhor Participação em Transportes e Logística”. A cerimónia de premiação aconteceu no sábado, 27 de julho, durante uma gala que reuniu entidades institucionais, expositores e personalidades da sociedade angolana.

Para esta edição do evento, a TAAG apostou em um conceito inovador, projetando seu estande de exposição no formato de uma aeronave. O espaço replicou o ambiente a bordo, incluindo materiais de in-flight das classes premium e econômica, áreas de check-in, zonas de embarque e desembarque de passageiros, e um posto de atendimento permanente para clientes, com acesso aos serviços da TAAG por meio do website. Além disso, a Companhia disponibilizou um simulador de voo, proporcionando aos visitantes uma experiência única no cockpit, com a oportunidade de pilotar uma aeronave e receber uma introdução aos comandos básicos de voo.

O prémio “Leão de Ouro” foi recebido pelo Presidente do Conselho de Administração da TAAG, António dos Santos Domingos, em um ato que consagrou a Companhia como a melhor participação da FILDA na categoria Transportes e Logística. A Feira Internacional de Luanda é a maior bolsa de negócios de Angola e um evento de dimensão internacional, que a TAAG aproveitou para promover sua marca, sua rede de destinos e fortalecer as relações institucionais com diversos parceiros.

Sobre a TAAG

Publicidade

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 11 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.