TAAG reforça voos nas rotas regionais a partir de setembro Companhia vai incorporar mais frequências de voo para Cidade do Cabo, São Tomé e Brazzaville, a partir de 2 de setembro de 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 30/08/2024 - 17h16 ) ‌



TAAG: reforço nas rotas regionais Divulgação TAAG

Dando seguimento ao desenvolvimento do “Hub Luanda” e com o objetivo de reforçar o posicionamento estratégico da companhia como elo entre as nações e economias do continente, a TAAG Linhas Aéreas de Angola vai reforçar, a partir de 2 de setembro, as frequências de voo para as rotas regionais de maior demanda, nomeadamente Cidade do Cabo (África do Sul), São Tomé (São Tomé e Príncipe) e Brazzaville (República do Congo).

Partilhamos abaixo a atualização das frequências de voo com partida de Luanda, a partir desta data:

Cidade do Cabo (CPT): aumenta de sete para nove frequências semanais, com saídas duas vezes por dia, às quartas-feiras e sábados, e saídas diárias às segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras e domingos.

aumenta de sete para nove frequências semanais, com saídas duas vezes por dia, às quartas-feiras e sábados, e saídas diárias às segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras e domingos. São Tomé (TMS): aumenta de duas para três frequências semanais, com saídas às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras.

aumenta de duas para três frequências semanais, com saídas às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Brazzaville (BZV): aumenta de uma para duas frequências semanais, com saídas às quartas-feiras e domingos, realizadas exclusivamente no período diurno.

Além de aumentar as frequências, a TAAG otimizou sua programação geral de voos, incluindo novas ligações em dias adicionais nas rotas não diárias, redefiniu os horários de partida e chegada e ajustou os dias de operação. Com essas melhorias, a companhia garantirá melhor conectividade e continuidade no plano de viagem dos passageiros, beneficiando os clientes nos seguintes pontos:

Maior disponibilidade de voos.

Aumento das opções de voos de conexão e escala entre serviços domésticos, regionais e intercontinentais.

Redução do tempo de espera em voos com escala ou necessidade de pernoite.

A TAAG oferece maior conectividade e conveniência de serviço aos seus passageiros ao otimizar a interligação entre os serviços da rede (domésticos, regionais e intercontinentais), com especial benefício nos voos de conexão. A companhia permanece comprometida em proporcionar maior flexibilidade e disponibilidade nos planos de voo para seus destinos, investindo continuamente na melhoria da experiência do cliente.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.