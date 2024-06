TAAG retoma voos regulares para província do Bié, na Angola Com duas frequências semanais, a retomada dos voos para Bié será realizada em um voo triangular entre Luanda, Menongue e Cuito

Alto contraste

A+

A-

Dash-8 400, da TAAG (Divulgação TAAG)

A TAAG Linhas Aéreas de Angola retoma os voos regulares para a província do Bié, na Angola, restabelecendo a ligação para a cidade do Cuito. A partir do dia 2 de agosto de 2024, a companhia passa a disponibilizar duas frequências semanais, num voo triangular Luanda – Menongue – Cuito, com saídas às terça-feira e sextas-feiras. Os passageiros (particulares e segmento corporativo) voltam a contar com os benefícios de uma conexão aérea rápida, segura e confortável para esta província, num serviço que será operado por uma aeronave Dash-8 400, com capacidade para 74 passageiros, sendo 64 em classe econômica e 10 na executiva.

Os bilhetes de passagem já estão disponíveis nos pontos de vendas habituais da TAAG (website, call center, loja), sendo que os clientes podem beneficiar de tarifas mais vantajosas com a aquisição antecipada do seu bilhete. Atualmente, a companhia tem ligações de Luanda para as cidades de Cabinda, Catumbela, Dundo, Huambo, Lubango, Luena, Namibe, Ondjiva, Saurimo, Menongue e Soyo. Além disso, a partir de agosto, vai assegurar a conexão ao Cuito, por meio de voo triangular.

Deste modo, a TAAG reafirma seu compromisso em continuar a apostar na melhoria do serviço de conveniência ao cliente, alinhando a disponibilidade de aeronaves aos índices de procura e destinos preferenciais dos seus passageiros. Assim, a companhia continua trazendo cada vez mais conectividade ao mercado angolano, promovendo a inclusão e a mobilidade da população ao reforçar as ligações domésticas.

Sobre a TAAG

Publicidade

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 11 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.