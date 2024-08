TAM AE anuncia a venda de nove aeronaves durante a Labace 2024 Última edição do evento em Congonhas registrou o recorde da empresa em venda de aeronaves durante a feira Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 11h43 (Atualizado em 12/08/2024 - 11h43 ) ‌



A TAM Aviação Executiva anunciou a venda de cinco aviões e quatro helicópteros durante a Labace. Foram comercializados um King Air 260, um dos turbo-hélices mais tradicionais e bem aceitos no mercado brasileiro; dois Citation M2 Gen2, jato de entrada da Textron; um Beechcraft Denali, um dos últimos lançamentos da Textron Aviation e que deve revolucionar o mercado de turbo-hélices; quatro Bell 505, modelo mais vendido da empresa no Brasil; e um seminovo CJ3 Gen2.

O sucesso nas vendas da TAM AE, durante o evento, confirma ainda mais o desempenho positivo do mercado brasileiro de aviação executiva, que está em expansão desde 2021. Geralmente, é no segundo semestre que se concretizam mais negócios e a Labace acaba sendo o termômetro, o marco inicial do período.

“A feira foi muito positiva. Chegamos com boas expectativas e, felizmente, fechamos muitos negócios, alcançamos nosso recorde de vendas na Labace, fato que consolida a boa aceitação dos produtos Textron e Bell no mercado brasileiro. Durante esses três dias também foi possível fazer muito network e avançar com novas negociações”, afirma Leonardo Fiuza, presidente da TAM AE

Confira mais informações sobre os vendidos:

- Cessna Citation M2 Gen2: Link

- Cessna Citation CJ3 Gen2: Link

- Beechcraft King Air 260: Link

- Beechcraft Denali: Link

- Bell 505: Link

Sobre a TAM Aviação Executiva

A número 1 na comercialização de aeronaves executivas, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no Brasil como representante exclusiva da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.