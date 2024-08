TAM AE chega na Labace consolidada como a empresa que mais vende aeronaves executivas no país Empresa comercializou mais de 120 aeronaves desde o ano passado. Expectativa é que 2024 esteja entre os melhores anos em venda de aviões e helicópteros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 01/08/2024 - 19h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

TAM Aviação Executiva: presença na Labace 2024 2024 Divulgação TAM AE

A TAM Aviação Executiva, representante oficial no Brasil da Beechcraft, Cessna e Bell, além da FlightSafety, líder mundial em treinamentos, participa da 21ª edição da Labace, principal feira do segmento na América Latina, que ocorre de 6 a 8 de agosto, em Congonhas.

Pela sétima vez consecutiva, a TAM AE é a maior expositora, com jatos executivos, helicópteros e aeronaves turbo-hélices. Além disso, a empresa trará para o evento soluções em produtos e serviços que compõem seu portfólio, o maior do segmento no país.

O mercado de aviação executiva brasileiro segue em expansão. De acordo com os registros encontrados na ANAC, atualmente, o Brasil possui a segunda maior frota de aeronaves executivas do mundo. Projeções da Mordor Intelligence indicam que, no Brasil, o setor será responsável pela movimentação de mais de US$ 600 milhões neste ano. Na TAM AE o cenário também é positivo. A empresa vem apresentando crescimento em todas as unidades de negócio, com destaque para Venda de Aeronaves.

“O mercado de aviação executiva em 2024 segue aquecido. Nessa primeira metade do ano, registramos números extraordinários, com boa perspectiva para o segundo semestre. A Labace, inclusive, tem um papel importante, uma vez que ela ajuda a concretizar uma série de negócios”, destaca Leonardo Fiuza, presidente da TAM AE. “É a maior feira da aviação executiva na América Latina e a única que reúne todas as principais marcas e players do setor, sendo ainda a responsável pelo maior volume em negócios gerados no país.

Publicidade

Neste ano, a TAM AE traz sete aeronaves para a feira. Serão três jatos executivos: Cessna Citation M2 Gen2; Cessna Citation CJ3; e o Cessna Citation XLS+. Haverá ainda dois modelos turbo-hélices: o Beechcraft King Air 260 e o Cessna Grand Caravan EX. Em asa rotativa serão dois modelos, sendo eles: Bell 505 e Bell 429.

Para mais informações sobre os modelos expostos, acesse os links:

Publicidade

- Cessna Citation M2 Gen2: https://www.tamaviacaoexecutiva.com.br/venda-de-aeronaves/jatos/citation-m2-gen2

- Cessna Citation CJ3 Gen2: https://www.tamaviacaoexecutiva.com.br/venda-de-aeronaves/jatos/citation-cj3-gen2

Publicidade

- Beechcraft King Air 260: https://www.tamaviacaoexecutiva.com.br/venda-de-aeronaves/turbo-helices/king-air-260

- Cessna Grand Caravan EX: https://www.tamaviacaoexecutiva.com.br/venda-de-aeronaves/turbo-helices/grand-caravan-ex

- Bell 505: https://www.tamaviacaoexecutiva.com.br/venda-de-aeronaves/helicopteros/bell-505-jet-ranger-x

- Bell 429: https://www.tamaviacaoexecutiva.com.br/venda-de-aeronaves/helicopteros/bell-429

SERVIÇOS AÉREOS

A unidade de negócios que contempla Atendimento Aeroportuário (FBO), Hangaragem, Traslados, Fretamento, Gerenciamento e Administração de Aeronaves foca no aperfeiçoamento das suas operações, na melhoria da experiência do cliente, na expansão das suas bases e na demanda internacional.

No último dia 15 a empresa inaugurou uma nova base de atendimento no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior e mais movimentado do país, onde recebe aeronaves em voos domésticos e internacionais. Um passo importante na expansão da empresa, que deve ser anunciado ainda este ano, será a abertura de mais bases de atendimento.

Este ano, a TAM AE alcançou o estágio 2 das certificações internacionais IS-BAH e IS-BAO, as mais importantes do mundo e que atestam as melhores práticas em atendimento aeroportuário e operações de voo respectivamente.

Tais certificações elevam a qualidade e a segurança, que são exigidas por algumas das maiores e mais importantes empresas do mundo na hora de contratar esse tipo de serviço.

CENTRO DE SERVIÇOS

A unidade de negócios responsável pelos serviços de manutenção e venda de peças vive um excelente momento, com investimentos significativos, novas parcerias, ampliação da estrutura e aumento da variedade dos serviços prestados em suas bases.

Em abril, a TAM AE inaugurou a sua nova cabine de pintura, em Jundiaí (SP), a mais moderna e equipada do segmento na América Latina, após reforma com investimentos significativos em tecnologia e infraestrutura. O espaço conta com sistemas avançados, que aumentam a eficiência do trabalho e aceleram o processo de pintura. Com 60 m de comprimento, 28,5 m de largura e 9,50 m de altura, a nova cabine é capaz de atender todas as aeronaves da Cessna e da Beechcraft, além de diversos modelos de outros fabricantes, incluindo jatos executivos de grande porte.

Recentemente a base de manutenção em Goiânia (GO), aberta há apenas 2 anos, recebeu a homologação da ANAC para reparos em motores e, com isso, ampliou a gama de serviços oferecidos no local. A empresa é a única credenciada Pratt & Whitney para motores das famílias PT6A, PW300/500/600 e a única representante da Williams no estado de Goiás. Vale destacar que a TAM AE é Centro de Serviços Oficial Textron Aviation e Pratt & Whitney e Williams International no Brasil.

Outra novidade foi o anúncio de uma nova parceria com a empresa austríaca F/LIST, fornecedora global de interiores de luxo na aviação. As empresas trabalharão juntas, provendo ao mercado brasileiro o que há de mais moderno em acabamento, mobiliário e design de interiores para aeronaves executivas.

VENDA DE AERONAVES E TREINAMENTO

A unidade tem como objetivo oferecer soluções sob medida para o mercado doméstico, incluindo aeronaves e helicópteros confiáveis, de alta eficiência e baixo custo operacional. O resultado são números extraordinários que colocam a empresa na liderança do setor.

Em outubro do ano passado, a TAM AE recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de maior representante mundial de vendas de helicópteros da Bell. Além disso, foi premiada, pela segunda vez, como a maior representante de vendas no mundo, de jatos Citation, da Cessna, e aeronaves turbo-hélices, Cessna e Beechcraft, pelas vendas realizadas em 2023 e 2022.

SUSTENTABILIDADE

A preocupação ambiental, social e de governança é um dos princípios da TAM AE, que possui todas as licenças ambientais exigidas para o segmento e todos os Certificados de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRIS) para o descarte dos resíduos e o controle de produtos, em conjunto com o IBAMA. Além disso, segue rigorosamente seu código de ética e as regras de compliance.

Entre as ações ambientais, destaque para o projeto “Aterro Zero”, em que o lixo gerado pela empresa internamente é destinado a um fornecedor externo, que possui alta tecnologia de segregação e aproveitamento de 100% do lixo. Com isso, evitamos o descarte e poluição no aterro sanitário municipal. Em 2023, aproximadamente, 60 toneladas de lixo foram destinadas ao local correto.

Ao longo do ano, a empresa financiou projetos sociais de incentivo ao esporte, cultura, empreendedorismo e meio ambiente e promoveu ações voltadas para saúde e bem-estar dos colaboradores. “Percebemos que as práticas corporativas se tornam mais sólidas quando assumimos compromissos de cuidar melhor das pessoas e do ambiente em que vivemos. O ESG veio para mobilizar a comunidade empresarial internacional. Os projetos em andamento e os que estão por vir nessa área contribuem muito para tornar a TAM AE uma empresa sustentável”, finaliza Fiuza.

Sobre a TAM Aviação Executiva

A número 1 na comercialização de aeronaves executivas no Brasil, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no país como representante da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. É considerada a maior representante de vendas da Bell e da Textron Aviation no mundo.

A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), que possui homologação na Argentina, Colômbia e Chile; hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.