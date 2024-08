TAM AE comemora 20 anos do seu Centro de Serviços em Jundiaí/SP Centro é o maior da aviação executiva na América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 20h35 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

TAM AE: 20 anos do seu Centro de Serviços em Jundiaí Divulgação TAM AE

A TAM Aviação Executiva, celebra na Labace, mais um marco em sua história: 20 anos do seu Centro de Serviços em Jundiaí, São Paulo – o maior para a aviação executiva na América Latina.

Com uma área de mais 20 mil m², realizando em média dezenas de atendimentos por mês, é considerado o maior centro de serviços homologado pela Textron Aviation fora dos Estados Unidos e conta com diversas certificações, entre elas, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), da norte-americana FAA (Federal Aviation Administration), da chilena DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil), da argentina ANAC (Administración Nacional de Aviacíon Civil) e da paraguaia DINAC (Direção Nacional de Aeronáutica Civil.), além da homologação dos órgãos das Forças Armadas (Força Aérea Brasileira, Exército e Marinha).

Com intuito de ampliar mais ainda a gama de serviços disponíveis em Jundiaí, a TAM AE, nos últimos anos, realizou diversos investimentos em modernização e inovação. Entre eles, em 2023, um contrato com a Pratt & Whitney, como Designated Maintenance Facility (DMF) e parte da rede global de serviços da Pratt & Whitney Canada, que permite a empresa realizar a manutenção de uma ampla variedade de motores P&WC no Brasil. Atualmente, o país conta com uma frota de 3.400 motores P&W, desse montante, mais da metade (1.900) podem ser atendidos em Jundiaí. Além da Pratt & Whitney, somos o único Centro autorizado de motores Williams na América Latina. Tudo isso para prover o melhor suporte aos nossos clientes.

“Nosso Centro de Serviços em Jundiaí é o maior e mais gabaritado do segmento na América Latina, e sua existência é de extrema importância para o setor, que conta com um polo especializado em serviços e manutenção em uma região estratégica. Ano após ano, o setor de manutenção vem ganhando relevância e hoje é responsável por uma parte significativa do nosso faturamento e resultado”, afirma o presidente da TAM Aviação Executiva, Leonardo Fiuza.

Publicidade

“Evoluímos em nossa capacitação e somos promotores das mais avançadas e complexas atividades de MRO. Estamos sempre buscando a vanguarda em tecnologia, oferecendo modernização, eficiência e segurança operacional aos nossos clientes. São duas décadas de um legado irretocável, motivo de orgulho para todos nós, da companhia, e que nos faz olhar adiante com otimismo, rumo aos próximos 20 anos”, destaca Wellington Amorim, Diretor do Centro de Serviços da TAM Aviação Executiva

Maior estoque de peças

Publicidade

Para realizar os serviços, Jundiaí possui uma grande quantidade de peças de reposição em estoque (mais de 7.000 Part Numbers diferentes) e um depósito especial alfandegário, que permite a importação de peças de aeronaves da Textron Aviation, componentes e motores de vários OEMs com agilidade e menor custo, além de equipes de compras internacionais e logística que gerenciam as importações e AOGs, resultando em menor tempo de indisponibilidade de aeronave.

Maior oferta de serviços de modernização e upgrades para sua aeronave

Publicidade

Outros serviços com altas demandas são os especializados, como upgrades e instalações de aviônicos, pinturas completas, design de interiores. No ano passado, em abril, a TAM AE anunciou uma nova cabine de pintura.

Com dimensões significativas, a nova cabine de pintura da TAM AE é capaz de atender todas as aeronaves da fabricante Textron Aviation (aeronaves a pistão das marcas Cessna e Beechcraft; turbo-hélices das linhas Caravan e King Air; além de todos os jatos da família Citation) e diversos modelos de grande porte de outros fabricantes.

O espaço conta com uma série de modernizações, incluindo um novo sistema de iluminação que elimina sombras e favorece a reprodução das cores fielmente; um laboratório para a preparação minuciosa das tintas, em linha com o idealizado em cada projeto; alta vedação, o que dificulta a entrada de partículas e permite a realização de um trabalho de pintura com excelência; e um eficiente sistema de exaustão, com alta filtragem de partículas que são expelidas, reduzindo assim o impacto ambiental.

Destaque também para o novo e exclusivo sistema Virtek Iris™ 3D, no qual é possível projetar em 3D as faixas na fuselagem da aeronave, eliminando o processo de mascaramento e acelerando o trabalho de pintura em até quatro vezes.

A TAM possui um centro de atendimento de AOG que vai aonde o cliente precisa. Nosso CS TAM que atende prontamente as aeronaves em situações de urgência no Brasil e no Mercosul.

Além da base em Jundiaí, o parque de manutenção da TAM Aviação Executiva conta com Centros de Serviços em Belo Horizonte (MG) e Goiânia (GO).

Sobre a TAM Aviação Executiva

A número 1 na comercialização de aeronaves executivas, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no Brasil como representante exclusiva da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. É considerada a maior representante de vendas da Bell e da Textron no mundo. A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), que possui homologação na Argentina, Colômbia e Chile; hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.