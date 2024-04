TAM Aviação Executiva apresenta sua nova cabine de pintura, a mais moderna e equipada do segmento na América Latina Espaço foi completamente modernizado e conta com novos sistemas scanner e projeção a laser de desenho 3D incluindo o Virtek Iris™ 3D que substitui o processo de mascaramento e acelera o trabalho

TAM Aviação Executiva: nova cabine de pintura, (TAM Aviação Executiva)

A TAM Aviação Executiva acaba de anunciar ao mercado sua nova cabine de pintura, localizada no Centro de Serviços, em Jundiaí (SP). A empresa, que já contava com uma das maiores e mais equipadas cabines de pintura da América Latina, agora passa a ter também a cabine mais moderna, com sistemas avançados que aumentam a eficiência do trabalho e, sobretudo, aceleram o processo de pintura.

Completamente renovado, o espaço conta com uma série de modernizações, incluindo um novo sistema de iluminação que elimina sombras e favorece a reprodução das cores fielmente; um laboratório para a preparação minuciosa das tintas, em linha com o idealizado em cada projeto; alta vedação, o que dificulta a entrada de partículas e permite a realização de um trabalho de pintura com excelência; e um eficiente sistema de exaustão, com alta filtragem de partículas que são expelidas, reduzindo assim o impacto ambiental.

Destaque também para o novo e exclusivo sistema Virtek Iris™ 3D, no qual é possível projetar em 3D as faixas na fuselagem da aeronave, eliminando o processo de mascaramento e acelerando o processo de pintura em até quatro vezes.

De acordo com o diretor do Centro de Serviços da TAM Aviação Executiva, Wellington Amorim, o segmento de personalização de aeronaves cresce constantemente no país. “Nossa demanda pelos serviços de pintura teve uma alta considerável nos últimos três anos, realizamos diversos projetos especiais, incluindo pinturas personalizadas, graças aos modernos equipamentos digitais que adquirimos para nossos clientes. Com isso, buscar novas tecnologias e otimização de trabalho é fundamental; logo, criamos uma nova cabine durante os últimos dois anos e, neste momento, já iniciamos atendimentos com esses novos sistemas.”

Com 60 m de comprimento, 28,5 m de largura e 9,50 m de altura, a nova cabine de pintura da TAM AE é capaz de atender todas as aeronaves da fabricante Textron (aeronaves a pistão das marcas Cessna e Beechcraft; turbo-hélices das linhas Caravan e King Air; além de todos os jatos da família Citation) e diversos modelos de outros fabricantes, entre eles, ATR 72 (ATR), Challenger 600 e 300 (Bombardier), Falcon 2000EX (Dassault), Legacy 600 (Embraer) e G450 (Gulfstream).

Inaugurado há duas décadas, com uma área de mais de 20.000 m², o Centro de Serviços da TAM AE é o maior para aeronaves executivas da América Latina. Seu nicho de atuação ultrapassa as fronteiras brasileiras e consegue atender as mais diversas aeronaves executivas da linha Textron Aviation dos Estados Unidos, Chile, Paraguai e Argentina.

Sobre a TAM Aviação Executiva

A número 1 na comercialização de aeronaves executivas, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no Brasil como representante exclusiva da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. É considerada a maior representante de vendas da Bell e da Textron no mundo. A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), que possui homologação na Argentina, Colômbia e Chile; hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.

