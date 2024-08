TAM Aviação Executiva entrega quatro aeronaves Cessna Grand Caravan EX para a Polícia Rodoviária Federal, em Brasília As aeronaves serão somadas aos outros turbo-hélices e helicópteros operados pela PRF Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/08/2024 - 11h07 (Atualizado em 14/08/2024 - 11h07 ) ‌



TAM Aviação Executiva: aeronaves para Polícia Rodoviária Federal Divulgação: TAM Aviação Executiva

A TAM Aviação Executiva, número um em vendas de aeronaves executivas no mercado nacional e representante de vendas exclusiva no Brasil da Textron Aviation (detentora das marcas Cessna e Beechcraft), entregou, nesta terça-feira (13), em Brasília (DF), quatro Cessna Grand Caravan EX para a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A aquisição das aeronaves foi realizada através de licitação, auditada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e seguiu a legislação brasileira. O resultado disso foi uma compra eficiente, com preço mais baixo, sem abrir mão da qualidade e funcionalidade, que são mandatórios para a operação da PRF.

“Para nós, é uma honra contribuir para a expansão da frota aérea da PRF. O Caravan é um modelo robusto, seguro e muito versátil, que se adapta perfeitamente a qualquer necessidade e chega aonde outras aeronaves não chegam, graças a sua capacidade de operar em pistas curtas e não preparadas. Certamente, ajudará ainda mais o trabalho da instituição, seja nas grandes cidades, seja no interior do país”, destaca Leonardo Fiuza, presidente da TAM Aviação Executiva.

Vale ressaltar que a PRF já havia adquirido outras aeronaves com a TAM AE e possui em sua frota o turbo-hélice Grand Caravan, o helicóptero Bell 412, além do helicóptero Bell 407, do qual é um dos maiores operadores no Brasil.

Conheça o modelo adquirido pela PRF

O Grand Caravan EX tem uma cabine ampla, que permite rápida reconfiguração, adaptando-se perfeitamente a qualquer necessidade, seja para o transporte de cargas, bagagens ou até nove passageiros (mais tripulação). Além disso, o modelo oferece melhor performance de subida e maior velocidade de cruzeiro em relação ao seu antecessor, podendo chegar a 185 kts (343 km/h) e atingir até 25 mil pés de altitude, com um alcance máximo de até 1.689 km (a 10.000 pés em cruzeiro econômico e 45 minutos de reserva). Com seu alcance, é possível voar de São Paulo a Cuiabá sem escala.

Sobre a TAM Aviação Executiva

A número 1 na comercialização de aeronaves executivas, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no Brasil como representante exclusiva da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro