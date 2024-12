TAM Aviação Executiva passa a oferecer os serviços de hangaragem e atendimento aeroportuário em Jundiaí/SP Empresa amplia a oferta de serviços no local, que já abriga seu Centro de Serviços, o maior para a aviação executiva na América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/12/2024 - 23h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h00 ) twitter

TAM Aviação Executiva: hangaragem TAM

A TAM Aviação Executiva anunciou que, a partir do dia 12 de dezembro, passará a oferecer em sua base de Jundiaí/SP os serviços de hangaragem e atendimento aeroportuário (para voos domésticos). O local, que já abriga o Centro de Serviços da empresa – o maior para aviação executiva na América Latina e que conta com soluções completas em manutenção –, passará a contar também com as novas soluções, ampliando a gama de serviços disponíveis no local.

A TAM AE passa a disponibilizar em Jundiaí os serviços de hangaragem e atendimento com o padrão de qualidade que já é marca registrada da empresa. Os clientes contarão com coordenação de voo 24h, plano de voo, briefing meteorológico e NOTAM, coordenação para o fornecimento de combustível, comissaria, reserva de hotéis e transporte, além de sala vip para passageiros e para tripulantes.

A iniciativa marca mais um passo na expansão da empresa, que vem realizando investimentos consistentes e ampliando sua área de atuação no país, e já conta com bases de atendimento aeroportuário em São Paulo/SP (Congonhas), Guarulhos/SP, Belo Horizonte/MG (Pampulha e Confins) e Manaus/AM. Com mais de seis décadas de atuação no Brasil, a TAM AE é referência em atendimento aeroportuário, doméstico e internacional. Em maio, conquistou o segundo estágio da certificação internacional IS-BAH, que é concedida pelo International Business Aviation Council (IBAC). A certificação IS-BAH™ atesta que a empresa segue as melhores práticas para Atendimento Aeroportuário, que é utilizado como referência internacional no setor.

“Essa nova base de hangaragem e atendimento é mais um passo muito importante nesse processo de expansão da empresa. É uma base localizada em uma região estratégica, próxima de São Paulo e dos principais aeroportos da região. Atesta, mais uma vez, nosso compromisso em oferecer aos nossos clientes as melhores soluções, com conveniência e comodidade” destaca Heron Nobre, diretor de Serviços Aéreos da TAM Aviação Executiva.

Sobre a TAM Aviação Executiva

Número 1 na comercialização de aeronaves executivas, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no Brasil como representante exclusiva da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. É considerada a maior representante de vendas da Bell e da Textron no mundo. A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), que possui homologação na Argentina, Colômbia e Chile, hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.



