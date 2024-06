Tecnologia Saab no novo centro de testes de tráfego aéreo digital da Bélgica Centro de testes será usado para treinar controladores de tráfego aéreo e familiarizar as equipes com a nova tecnologia

SAAB: tecnologia no novo centro de testes de tráfego aéreo digital da Bélgica (Divulgação SAAB)

O provedor de serviço de navegação aérea da Bélgica (Skeyes) apresentou recentemente seu Centro de Testes de Torres Digitais em Steenokkerzeel, Bélgica, baseado na tecnologia de gestão digital de tráfego aéreo da Saab.O centro de testes é um protótipo do centro de controle digital atualmente em desenvolvimento pela Skeyes e pela Société Wallonne des Aéroports em Namur, na Bélgica, que deverá estar operacional em 2026. Ele é baseado na solução de Torres Digitais da Saab (r-TWR) e será usado para controlar remotamente o tráfego aéreo nos aeroportos de Charleroi e Liège, que estão separados por 100 km. O centro de testes será usado para treinar controladores de tráfego aéreo e familiarizar as equipes com a nova tecnologia.

“Temos orgulho de colaborar com a Skeyes na construção do futuro do controle de tráfego aéreo. O Centro de Testes de Torres Digitais é um marco significativo na área, e estamos entusiasmados em contribuir com nossa experiência para esse projeto transformador na Bélgica”, diz Per Ahl, CEO da Saab Digital Air Traffic Solutions.

A Saab irá fornecer e integrar avançadas tecnologias que proporcionarão maior confiabilidade e segurança, incluindo tecnologias de câmeras, simuladores e visualização panorâmica para os controladores de tráfego aéreo no novo centro.

Uma das inovações pioneiras a serem fornecidas pela Saab é a integração de uma plataforma A-SMGCS (Sistema Avançado de Orientação e Controle de Movimentos de Superfície) à Torre de Controle digital. Essa integração permitirá que os controladores de tráfego aéreo acompanhem com precisão os movimentos das aeronaves, mesmo em condições climáticas adversas, garantindo operações contínuas em quaisquer cenários operacionais.

Além de sua colaboração com a Skeyes em Namur, a Saab também está envolvida no desenvolvimento de centros de controle digital em Flandres, na Bélgica.

Sobre a Saab

A Saab é uma empresa líder em defesa e segurança com uma missão de longo prazo: ajudar os países a manterem suas pessoas e sociedades em segurança. Com o apoio de seus 22.000 funcionários, a Saab vai além dos limites da tecnologia para criar um mundo mais seguro e sustentável. A Saab desenvolve, produz e mantém sistemas avançados, sejam eles aéreos, de armamentos, comando e controle, sensores e subaquáticos. A Saab está sediada na Suécia e possui operações importantes em todo o mundo. Os produtos e serviços da empresa fazem parte da capacidade de defesa de muitas nações.

A Saab mantém uma parceria de longo prazo com o Brasil e fornece diversas soluções avançadas para o país, tanto civis quanto militares. Com o Programa Gripen Brasileiro, a empresa estabeleceu uma ampla transferência de tecnologia que está beneficiando a indústria de defesa nacional.

