Timbro estima crescimento de 90% em operações com aeronaves no ano de 2024 Participação na Labace, principal feira de aviação na América Latina, faz parte dessa estratégia Luiz Fara Monteiro 06/08/2024 - 20h56



Aeronave SR 22T G7 é um dos modelos que estará em exposição Divulgação Timbro

A Timbro, plataforma de negócios e comércio internacional, estima crescimento de 90% em sua operação com aeronaves em 2024. Como parte desta estratégia, a empresa estará presente na 19ª edição da feira de aviação Labace, maior evento do segmento na América Latina, que será realizado entre os dias 6 e 8 de agosto em São Paulo (SP).

“O backlog de aeronaves novas alto acaba influenciando a demanda de usados que da mesma forma, segue forte. Este ano a unidade de aviação da Timbro vai crescer 90% em relação a 2023, que foi um ano de faturamento recorde, e a nossa expectativa é de manter o volume de negócios”, pontua o head de aviação, Pedro Ferreira.

Na edição atual da Labace, a empresa expõe em conjunto com a Plane, distribuidor exclusivo Cirrus no Brasil, que vai levar os modelos Cirrus SR 22T G7 e o SF50 G2+. A Timbro trabalha com a importação de aeronaves de asa fixa e rotativa, jatos e turboélice.

A participação em mais esta edição do evento foi destacada por Bruno Russo, sócio-fundador e vice-presidente da Timbro. “A Labace é fundamental para a Timbro consolidar as operações do segundo semestre e construir o pipeline dos anos seguintes. Além disso, a nossa presença visa trazer para a feira nossos parceiros no Agronegócio e na Mineração, setores que ano após ano aumentam o seu share na compra de novas aeronaves. Aproveitamos também para reforçar a imagem da companhia como um dos principais players do setor e a que mais cresceu nos últimos cinco anos”, complementa.

Timbro

Há 14 anos no mercado, a Timbro é uma plataforma de negócios internacionais que traz soluções simplificadas para seus clientes e parceiros. A companhia atua na comercialização de commodities dentro e fora do Brasil, na importação de itens diversos para terceiros por encomenda ou conta e ordem, na distribuição de produtos e em serviços financeiros de comércio exterior. Com escritórios no Brasil e no exterior, a empresa conta com mais de 380 colaboradores.

