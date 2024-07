Tom Cruise filma cenas de Missão Impossível pendurada em avião Ator foi fotografado pendurado em um avião de cabeça para baixo no ar enquanto filmava cenas para seu próximo filme da série

Tom Cruise grava cena de Missão Impossível pendurado em avião Click Media - Dean / SplashNews.com

As façanhas de Tom Cruise com aeronaves parecem não ter fim.

A imprensa britânica revelou fotos em que o ator gravava pendurado em um avião voando de cabeça para baixo enquanto filmava cenas de tirar o fôlego para o próximo filme Missão Impossível.

A imagem foi publicada em reportagem do Mirror.

O astro de Hollywood de 62 anos não parecia usar um paraquedas enquanto se segurava na aeronave durante a manobra. Fotos obtidas pelo Mirror mostram o momento em que o avião com hélice amarela girou, deixando Tom agarrado à asa.

A equipe de Missão Impossível: Dead Reckoning assistiu enquanto o biplano Stearman voava perto do helicóptero da equipe de filmagem para a filmagem assustadora em Oxfordshire, na Inglaterra. Tom foi acompanhado pelo vilão do filme Gabriel, interpretado pelo ator Esai Morales.

Acredita-se que o piloto será removido digitalmente da cena quando o filme for lançado, já que os snaps os mostram vestidos de verde. “Quando o avião vira de cabeça para baixo, Cruise - que não parecia estar usando um paraquedas - fica pendurado nele”, disse uma fonte.

“Os personagens pareciam estar filmando uma cena de luta onde eles lutam um com o outro antes do avião virar de cabeça para baixo. O piloto estava vestido todo de verde, sugerindo que ele será removido da cena e Cruise e Morales serão os únicos no avião.”

Reconhecido mundialmente por seu papel inesquecível em Top Gun, Tom Cruise possui habilitação de piloto licenciado desde 1994 com qualificações para aeronaves multimotor e habilidades de voo de helicóptero. O ator possui uma coleção de aviões, incluindo um caça P-51 Mustang antigo da Segunda Guerra Mundial e um jato Gulfstream IV G4.