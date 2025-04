Aeroporto nos EUA tem controlador preso por agressão e incidente com quase colisão Torre do Aeroporto Ronald Reagan, em Washington, registrou momentos de caos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/04/2025 - 09h34 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h53 ) twitter

Alarme soa na cabine de avião da Delta que tinha um jato militar em rota de colisão, em Washington DC FlighRadar24

Um controlador de tráfego aéreo foi acusado de agressão e violência física após uma ocorrência na noite da última quinta-feira (27) no Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington, informou a Autoridade Aeroportuária Metropolitana de Washington à CNN em um comunicado.

O incidente chama atenção não apenas pela gravidade de ter ocorrido violência em um local de trabalho, mas pela função desempenhada pelos profissionais, que zelam pela segurança do tráfego aéreo na capital do país.

Damon Marsalis Gaines, 39, de Upper Marlboro, Maryland, foi acusado de agressão e violência física, de acordo com o aeroporto.

T-38 Talon: jato entrou em rota de colisão com voo da Delta Air Lines USAF

“O funcionário está em licença administrativa enquanto investigamos o assunto”, disse a FAA à CNN.

A mídia local entrou em contato com Gaines para comentar mas não obteve retorno.

A prisão acontece em um aeroporto sob investigação desde a colisão aérea de janeiro entre um helicóptero militar e um avião de passageiros.

Quase colisão

No dia seguinte à prisão do controlador, outro quase acidente aconteceu quando jatos militares voando para o Cemitério Nacional de Arlington, nas proximidades, dispararam um alarme de colisão em um avião da Delta Air Lines que estava decolando.

O quase acidente envolveu um Airbus A319 da Delta Air Lines decolando do Aeroporto Nacional Ronald Reagan e um jato T-38 da Força Aérea dos Estados Unidos, frequentemente usado pelos militares para treinamento. A rota de colisão fez soar o alarme na cabine do avião de passageiros na última sexta-feira (28).

O voo Delta 2983 estava partindo do Aeroporto Reagan por volta das 15h15 e se dirigia ao Aeroporto Internacional de Minneapolis-St. Paul para um voo regular.

A Delta não identificou o outro jato envolvido, mas uma revisão dos dados de rastreamento do FlightRadar24 mostra um jato T-38 da Força Aérea voando além do avião da Delta e do aeroporto DCA a mais de 350 milhas por hora a 800 pés (243 metros). O jato militar decolou e pousou na Base Aérea de Langley, em Hampton, Virgínia.

A CNN pediu comentários à Força Aérea e não obteve retorno.

A aeronave Delta foi liberada para decolar por volta das 15h15, enquanto quatro aeronaves modelo T-38 Talons da Força Aérea seguiam em direção ao Cemitério Nacional de Arlington para um sobrevoo, disse a FAA em um comunicado.

A aeronave da Delta recebeu um alerta de bordo de que outra aeronave estava próxima e os controladores de tráfego aéreo emitiram instruções corretivas para ambas as aeronaves, informou a FAA.

