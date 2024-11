Trabalho ininterrupto de controladores garante segurança da navegação aérea Sob Coordenação do DECEA, mais de 3.900 profissionais mantêm um serviço contínuo e de alta qualidade, assegurando que voos sigam conforme planejado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/11/2024 - 18h12 (Atualizado em 05/11/2024 - 18h12 ) twitter

Controle de Tráfego Aéreo (ATC) Fabio Maciel / DECEA

Dia e noite, sete dias por semana, 365 dias por ano. Em um trabalho ininterrupto, os 3.905 controladores de tráfego aéreo da Força Aérea Brasileira (FAB) atuam em seus órgãos operacionais, orientando os procedimentos de subida e descida, garantindo a separação entre as aeronaves nos espaços aéreos controlados e fornecendo informações aeronáuticas aos pilotos. Essas ações são fundamentais para que os voos sigam de forma segura e ordenada até seus destinos.

No Brasil, quem precisa planejar uma viagem — seja a negócios ou a lazer — pode contar com a confiabilidade dos nossos céus. Em um cenário em que paralisações em outros países frequentemente impactam o transporte aéreo, o Brasil se destaca como exemplo de estabilidade. Nossos controladores de tráfego aéreo, sob a coordenação do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), mantêm um serviço contínuo e de alta qualidade, assegurando que os voos sigam conforme planejado.

Essa alta disponibilidade e comprometimento têm sido reconhecidos internacionalmente. Na última auditoria realizada pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), o DECEA obteve resultados que reafirmam a posição do Brasil como referência no setor. Em uma avaliação global preliminar, o Brasil alcançou 95,1% no Programa Universal de Auditoria de Supervisão da Segurança Operacional (USOAP), um índice que reflete o nível de aderência aos regulamentos e práticas recomendadas pela OACI.

Atuação dos Controladores de Tráfego Aéreo

A atuação dos controladores é dinâmica e requer agilidade, concentração, sinergia e, principalmente, trabalho em equipe. Essas características são essenciais para monitorar os mais de um milhão e oitocentos mil voos que cruzam os céus do Brasil anualmente.

“Esse número comprova a importância do trabalho desenvolvido diariamente pelos controladores de tráfego aéreo. A habilidade específica para essa função é desafiadora e requer raciocínio rápido e equilíbrio emocional para lidar com todos os tipos de situações”, declarou o Diretor-Geral do DECEA, Tenente-Brigadeiro do Ar Alcides Teixeira Barbacovi.

Os controladores da FAB, distribuídos por todo o território nacional, garantem a segurança e a eficiência do tráfego aéreo civil e militar no Brasil. Eles operam em Torres de Controle, Centros de Controle de Área e outros órgãos especializados, assegurando o monitoramento do espaço aéreo e coordenando missões de defesa e tráfego civil, desde a decolagem até o pouso das aeronaves. O Sistema de Controle do Espaço Aéreo, integrado, permite uma articulação eficiente desse serviço essencial para a sociedade.

